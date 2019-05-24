鍾麗緹親媽遇上婆婆！　語言不通聊2分鐘「手腳全用上」網笑炸

記者陳芊秀／綜合報導

香港女星鍾麗緹和小12歲老公張倫碩參加陸綜《我最愛的女人們》，再加上婆婆，一家三口的家庭掀起熱烈迴響。她的媽媽在最新一期節目也露臉，親媽和婆婆單獨同框，結果一個不會中文，一個不會英文，全靠肢體語言聊天，過程笑翻大批網友。

▲鍾麗緹親媽和婆婆難得同框，一個不懂中文，一個不懂英文。（圖／翻攝自微博／我最愛的女人們）

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鍾麗緹媽媽是越南人，不懂中文，而張倫碩媽媽不懂英文，想建議對方去泰國割雙眼皮，乾脆用手比，對方則做出噁心動作「我會暈船。」兩人疑似聊起暈船話題，一個手比數字「我海上漂過4天」，一個比「我漂過10天」、「大水！大水」，接著張媽媽更用上雙手雙腳，形容在海上搖晃的感覺。

▲鍾麗緹媽比出噁心動作，被猜是在聊暈船。（圖／翻攝自微博／我最愛的女人們）





▲婆婆站起來比手畫腳。（圖／翻攝自微博／我最愛的女人們）

接著兩人又聊到衣服，張倫碩媽媽見鍾麗緹媽媽對自己衣服感興趣，大方說「我給妳一條。」不過對方激動喊NO，手比大圈表示「妳大。」她雖然疑惑自己身材哪裡大，仍去拿件褲子給鍾媽媽穿上，雖然對方說自己穿「5碼」，她則是手摸摸對方肚子量腰圍，最後確認「6碼」，鍾媽媽只好接受大一碼的現實。

▲鍾麗緹親媽和婆婆改聊衣服。（圖／翻攝自微博／我最愛的女人們）

▲婆婆拿出衣服給鍾麗緹媽媽試穿，對方覺得衣服太大件。（圖／翻攝自微博／我最愛的女人們）





▲婆婆摸鍾麗緹媽媽肚子，量身材保證尺碼夠大。（圖／翻攝自微博／我最愛的女人們）

網友看到兩個媽媽語言不同，比手劃腳認真溝通了2分多鐘，笑讚「兩位實在太可愛了」、「Body language果然是世界通用語言」、「感覺她們就像兩姊妹」、「可以組團出道了」、「褲子那段居然能明白」、「她們聊得好認真，我笑得好大聲。」張倫碩隨後發文：「我媽天生就是個喜劇演員，跟我丈母娘這神交流，服了！我都看不懂啊！」

►鍾麗緹媽媽和婆婆同框，神交流2分鐘。（影片連結請按此）