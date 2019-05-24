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周興哲專屬「小白」麥克風　跟張惠妹、林俊傑同款！

記者關韶文／台北報導

小天王周興哲高雄巨蛋開賣倒數，經紀公司為了讓周興哲呈現更完美的唱功，特別從德國為他量身訂造了百萬麥克風送給他，作為邁向人生新階段的禮物，還讓周興哲選色，Eric挑了白色，從此開始了與「夢幻小白」的不解之緣。

這支型號Sennheiser EM 6000的專屬麥克風，量身為周興哲打造，並由麥克風代理商派出專人親自趕飛機攜來台灣，在小巨蛋開唱前夕抵達現場！據悉「小白」可以將隱藏在周興哲假音必殺技後的中、低音頻細膩呈現出來，讓他的歌聲臻於登峰造極的境界。

▲▼周興哲台北小巨蛋演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

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▲▼周興哲擁有天王級麥克風。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼周興哲台北小巨蛋演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

其實，在台北小巨蛋演唱會中，Eric就全程使用這支麥克風攻蛋，讓萬名粉絲聽到如癡如醉！這支全白的麥克風是天王級，和「妹神」張惠妹、林俊傑（JJ）、蕭敬騰的同等級，被周興哲暱稱為「小白」，第一次使用時就驚訝於它的威力，不但如虎添翼，更使他愛不釋手。

周興哲《你，好不好》亞洲巡迴演唱會成功在台北引爆，但已「走出」亞洲，目前除已經接到來自星、馬、菲律賓、泰國的邀約，甚至還有來自英國、加拿大、美國的開唱邀請，經紀公司正積極規劃緊接所有海外場次，希望把周興哲的音樂帶往全世界更多的地方！8/24高雄場將於25日下午1點開賣。


 

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