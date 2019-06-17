贈獎／送你搶先看《名偵探柯南：紺青之拳》一起飛往新加坡尋「傳奇祕寶」！

娛樂中心／綜合報導

每年柯南迷最期待的電影版又來了！這次怪盜基德大展身手，從日本飛到海外竊取寶物，竟也把柯南一起帶過去，並強迫變身為「亞瑟·平井」！首部以國外－新加坡為舞台的劇場版，將超越以往盛大展開！





▲《名偵探柯南：紺青之拳》7月10日正式上映。（圖／普威爾國際公司提供）

故事講述世界最大的藍寶石「紺青之拳」，係於19世紀末隨著海盜船一起沉沒在新加坡近海，當地富豪計劃將它打撈上岸，然而就在公開場合現身之際，濱海灣金沙酒店發生殺人案件，案發現場留有怪盜基德染血的預告信。另一方面，小蘭與園子為了觀賞空手道錦標賽而前往新加坡，沒有護照無法出國的柯南原本只能留守看家，不料卻被基德以魔術手法強行帶到新加坡。若是不服從基德，柯南甚至無法返回日本，最後只得在眼鏡、手錶、衣服全被奪走的情況下配合變裝。

變裝後的柯南被完全不知情的小蘭問及姓名，情急之下於是化名為「亞瑟‧平井」（！？）。不久後，基德得知藍寶石藏在一棟宅邸地下金庫的情報，基德原以為自己很輕易就成功侵入，殊不知等著他的卻是極其危險的陷阱。阻擋在前方的，是400戰不敗的最強空手道家‧京極真，基德的命運將會是…！？而彷彿是某種不祥之兆般，象徵新加坡的魚尾獅，竟噴出鮮紅色的水！





▲▼《名偵探柯南：紺青之拳》劇照。（圖／普威爾國際公司提供）





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