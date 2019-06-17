ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

贈獎／送你搶先看《名偵探柯南：紺青之拳》一起飛往新加坡尋「傳奇祕寶」！

娛樂中心／綜合報導

每年柯南迷最期待的電影版又來了！這次怪盜基德大展身手，從日本飛到海外竊取寶物，竟也把柯南一起帶過去，並強迫變身為「亞瑟·平井」！首部以國外－新加坡為舞台的劇場版，將超越以往盛大展開！

《名偵探柯南：紺青之拳》海報。（圖／普威爾國際公司提供）
▲《名偵探柯南：紺青之拳》7月10日正式上映。（圖／普威爾國際公司提供）

故事講述世界最大的藍寶石「紺青之拳」，係於19世紀末隨著海盜船一起沉沒在新加坡近海，當地富豪計劃將它打撈上岸，然而就在公開場合現身之際，濱海灣金沙酒店發生殺人案件，案發現場留有怪盜基德染血的預告信。另一方面，小蘭與園子為了觀賞空手道錦標賽而前往新加坡，沒有護照無法出國的柯南原本只能留守看家，不料卻被基德以魔術手法強行帶到新加坡。若是不服從基德，柯南甚至無法返回日本，最後只得在眼鏡、手錶、衣服全被奪走的情況下配合變裝。

變裝後的柯南被完全不知情的小蘭問及姓名，情急之下於是化名為「亞瑟‧平井」（！？）。不久後，基德得知藍寶石藏在一棟宅邸地下金庫的情報，基德原以為自己很輕易就成功侵入，殊不知等著他的卻是極其危險的陷阱。阻擋在前方的，是400戰不敗的最強空手道家‧京極真，基德的命運將會是…！？而彷彿是某種不祥之兆般，象徵新加坡的魚尾獅，竟噴出鮮紅色的水！

《名偵探柯南：紺青之拳》劇照。（圖／普威爾國際公司提供）
▲▼《名偵探柯南：紺青之拳》劇照。（圖／普威爾國際公司提供）
《名偵探柯南：紺青之拳》劇照。（圖／普威爾國際公司提供）
 
==== 參加活動！送你槍先看《名偵探柯南：紺青之拳》====

請繼續往下閱讀...

 ◎活動時間：6/17(一)至6/21(五) 12:00止

◎活動辦法：

1. 加入「ETtoday看電影」粉絲團

ETtoday看電影

2.看完影片請在下方留言回答：「分享一個想看柯南的原因+想觀賞的場次?

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項： 《名偵探柯南：紺青之拳》特映券一組(2張)  

【台北場】
使用時間：7/2 (二) 19:00
使用地點：台北京站威秀影城

【桃園場】
使用時間：7/2 (二) 19:00
使用地點：桃園美麗新台茂影城

【新竹場】
使用時間：7/2 (二) 19:00
使用地點：台中威秀影城

【台中場】
使用時間：7/2 (二) 19:00
使用地點：台北京站威秀影城

【台南場】
使用時間：7/2 (二) 19:00
使用地點：台南威秀影城

【高雄場】
使用時間：7/2 (二) 19:00
使用地點：高雄威秀影城

◎得獎公布：6月21日（五）14：00公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請於6/27(四)前臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目提供真實姓名、手機號碼、郵遞區號、地址，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用，活動小組收到資料後會盡快將票券寄出，逾時回覆將喪失得獎資格，獎項作廢處理。嚴禁將獎品做二度販售之行為，若有相關情事發生，未來將取消抽獎資格。

2.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F

主子一臉厭世模仿她抬腿 馬麻轉頭一看笑翻：學屁啊

推薦閱讀

快訊／Grace忍痛原諒阿翔！「婚變後首發文」：換我為你撐傘

快訊／Grace忍痛原諒阿翔！「婚變後首發文」：換我為你撐傘

浩子說話了！「1句話」早就警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」

浩子說話了！「1句話」早就警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」

Grace哀求「不要再忘記要永遠在一起好嗎？」　1個原因無法狠心放生阿翔

Grace哀求「不要再忘記要永遠在一起好嗎？」　1個原因無法狠心放生阿翔

阿翔不倫戀燒5天…「人妻社團」掀恐慌！　她1段話點破關鍵

阿翔不倫戀燒5天…「人妻社團」掀恐慌！　她1段話點破關鍵

謝忻2年前「當Grace面告白阿翔」：兄弟我愛你！　離婚律師怒揭小三SOP

謝忻2年前「當Grace面告白阿翔」：兄弟我愛你！　離婚律師怒揭小三SOP

阿翔老婆PO「心碎原諒文」5小時後　閨蜜謝忻說話了！

阿翔老婆PO「心碎原諒文」5小時後　閨蜜謝忻說話了！

阿翔偷吃闖禍…經紀公司傳「祭出家規」！　演藝圈幕後行規重罰

阿翔偷吃闖禍…經紀公司傳「祭出家規」！　演藝圈幕後行規重罰

Grace護3孩嘶吼：你到底對我們做了什麼！　痛心阿翔背叛：真的闖大禍了

Grace護3孩嘶吼：你到底對我們做了什麼！　痛心阿翔背叛：真的闖大禍了

太妍認罹患憂鬱症：過得不好！　陷入低潮「YT無限期停止更新」

太妍認罹患憂鬱症：過得不好！　陷入低潮「YT無限期停止更新」

《黑澀會》MeiMei「內衣走光」鏡頭還在拍！　蹦出半球…網：超有料

《黑澀會》MeiMei「內衣走光」鏡頭還在拍！　蹦出半球…網：超有料

純情妹看電影睡著「被隔壁183帥哥十指緊扣」！　散場後「偶像劇神發展」甜炸

純情妹看電影睡著「被隔壁183帥哥十指緊扣」！　散場後「偶像劇神發展」甜炸

張韶涵「戒麵包3年」變這樣！　37歲「HD照」網看傻：不敢相信

張韶涵「戒麵包3年」變這樣！　37歲「HD照」網看傻：不敢相信

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／Grace忍痛原諒阿翔！「婚變後首發文」：換我為你撐傘

浩子說話了！「1句話」早就警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」

Grace哀求「不要再忘記要永遠在一起好嗎？」　1個原因無法狠心放生阿翔

阿翔不倫戀燒5天…「人妻社團」掀恐慌！　她1段話點破關鍵

謝忻2年前「當Grace面告白阿翔」：兄弟我愛你！　離婚律師怒揭小三SOP

阿翔老婆PO「心碎原諒文」5小時後　閨蜜謝忻說話了！

阿翔偷吃闖禍…經紀公司傳「祭出家規」！　演藝圈幕後行規重罰

Grace護3孩嘶吼：你到底對我們做了什麼！　痛心阿翔背叛：真的闖大禍了

太妍認罹患憂鬱症：過得不好！　陷入低潮「YT無限期停止更新」

《黑澀會》MeiMei「內衣走光」鏡頭還在拍！　蹦出半球…網：超有料

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

電影, 贈獎, 名偵探柯南

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《寄生上流》台灣上映倒數11天　奉俊昊親筆寫信：拜託忍住別暴雷
  2. 專訪／「沒在管別人的女演員」　夏于喬自認沒企圖心：我只想對得起自己
  3. 任時完零負評形象毀了！　爆當兵休假123天「比一般人多2倍」
  4. 熊熊「雪肩全露」合照張立東！　拉近看「右手位置」網狂喊：是怎樣
  5. 贈獎／送你搶先看《名偵探柯南：紺青之拳》一起飛往新加坡尋「傳奇祕寶」！
  6. 具荷拉神隱21天首露面！　恢復活力笑容「對不起也謝謝你們」
  7. 驚！楊大正唱到一半觸電　當場昏倒台上嚇壞眾人
  8. 熊仔合體吳卓源合體《買榜》　放話想寫「2.0版本！」
  9. 許維恩秀美背…微轉身露「邪惡視角」網尖叫：真的沒穿！
  10. 少時生病了！蒂芬妮、秀英也患心病…　15天前認：接受治療

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366