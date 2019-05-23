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抗拒何猷君「土豪式包場求婚」！　奚夢瑤事前要求改…被男友1句話感動點頭

記者李湘文／綜合報導

澳門賭王的兒子何猷君日前在上海包下3層樓商場，高調向女友奚夢瑤求婚成功，因為場面太盛大，成為高掛熱搜榜好幾天的話題，卻也引來正反不一的評價。奚夢瑤近日在坎城受訪聊到此事，坦言對酸民評論感到有點困擾，一開始也曾向何猷君要求不要這麼高調，但後來被對方一段話打動，才決定接受。

▲奚夢瑤、何猷君。（圖／翻攝自微博／奚夢瑤、）

▲奚夢瑤日前接受何猷君求婚。（圖／翻攝自微博／Ming奚夢瑤）

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奚夢瑤被求婚後首次受訪，開心接受主持人的道賀，也透露這幾天看到不少網友祝福，說著說著忍不住就漾起甜蜜的笑：「是一件很開心很幸福的事，我相信愛情本來就是讓人嚮往的、給人帶來幸福感的東西，而且我相信愛是最好的正能量，可以給我們大家都帶來力量。」

▲奚夢瑤曾抗拒何猷君高調求婚。（圖／翻攝自秒拍）

▲奚夢瑤被求婚後首次受訪聊感情。（圖／翻攝自秒拍）

不過，奚夢瑤接著話鋒一轉，坦言「的確也有點小小的困擾」，因為消息太受矚目，被很多網友酸「買熱搜」，覺得百口莫辯。她鬆口透露，其實事前就已經不小心得知會被求婚，而且是在很公開的場合，便試著去找何猷君溝通，希望不要引起太多關注和熱議，卻沒想到聽了對方一番話後，便改變了主意。

▲何猷君求婚。（圖／翻攝自微博）

▲何猷君求婚戒指盒。（圖／翻攝自微博）

▲何猷君高調布置求婚現場。（圖／翻攝自微博）

當時，何猷君這樣告訴奚夢瑤：「我希望等到我們60歲、70歲的時候，回想起來，那一刻的幸福感是我們一輩子的回憶，是最甜蜜的，不要因為當時介意別人的感受，而在人生中有一次遺憾。」奚夢瑤聽到這段話，當場就被打動了，馬上轉變態度「好的」，答應了這場高調的求婚。

▲奚夢瑤、何猷君。（圖／翻攝自微博／奚夢瑤、）

▲奚夢瑤甜蜜接受求婚。（圖／翻攝自微博／Ming奚夢瑤）

奚夢瑤解釋，何猷君的性格就是這樣，不管做什麼，都希望在人生中留下美好的回憶，而且很重視節日、儀式感。她笑說，自己比較務實，從來沒想像過被求婚、婚禮會是什麼場景，總覺得領了證就行了，跟男友的浪漫很不一樣，但這樣的差別被主持人稱讚「那也挺好，現在就加了一份浪漫，讓妳更開心」。

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