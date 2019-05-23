ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

以為是肌肉痛…宇多田光驚患罕病！　最嚴重「關節變形」網哭：拍廣告還騎腳踏車

記者陳芊秀／綜合報導

日本歌壇天后宇多田光驚患罕病！她23日透過推特發文：「時常感覺肌肉疼痛就去整骨院，沒想到得了運動過剩症候群（關節過動症候群）。」這個病症被日本罕病資訊中心列為難治之症，嚴重者會有關節變形的危機，震驚大批粉絲。

▲▼宇多田光驚患罕病。（圖／翻攝自IG／宇多田光、YouTube）

▲宇多田光驚患罕病。（圖／翻攝自IG／宇多田光、YouTube）

宇多田光難過寫道：「為什麼36歲了都沒有發現啊，從小就身體柔軟，容易肌肉疼痛的人比較可能會得吧」，接著強調「這不是病喔，只是關節會比一般人還要軟哦。」根據日本罕病資訊中心的網頁說明，關節過度症候群會導致關節脫臼，嚴重甚至會關節變形，也可併發和皮膚、自律神經相關的症狀。

請繼續往下閱讀...

▲▼宇多田光時常感覺肌肉痛，去整骨才得知罹患「關節過動症候群」。（圖／翻攝自推特／宇多田光）

▲宇多田光時常感覺肌肉痛，去整骨才得知罹患「關節過動症候群」。（圖／翻攝自推特／宇多田光）

事實上，宇多田光19歲時曾罹患卵巢囊腫，因此接受手術切除5.5公分大的腫瘤，熬過艱難的副作用後，成功復出歌壇，後來和義大利籍老公再婚時，平安生下一子。她近年接拍廣告，皆強調清新健康形象，不但爬高山，還有騎腳踏車從山下奔馳的鏡頭，掀起粉絲憂心「第一次聽到這種病」、「拍廣告還騎腳踏車嗎」、「別讓關節太勞累」、「好好愛惜身體！」

▲▼宇多田光驚患罕病。（圖／翻攝自YouTube）

▲宇多田光拍廣告重視健康運動形象，騎腳踏車還有爬山、攀岩畫面。（圖／翻攝自YouTube）

推薦閱讀

丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工「當場走人」：很嚴重

丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工「當場走人」：很嚴重

沈玉琳被惡整「真的生氣了」！　當場翻臉：這節目我以後都不會上

沈玉琳被惡整「真的生氣了」！　當場翻臉：這節目我以後都不會上

夏于喬登上法國媒體！認證「紅毯最美女星」狂讚：極具現代感

夏于喬登上法國媒體！認證「紅毯最美女星」狂讚：極具現代感

新聞街拍播一半！緊T妹「震盪超兇長輩」甜笑路過　形狀激美…網全歪樓

新聞街拍播一半！緊T妹「震盪超兇長輩」甜笑路過　形狀激美…網全歪樓

「女星玩到全部露○」無碼影片被存檔！　精彩搏鬥內容曝光：她上面被扒光

「女星玩到全部露○」無碼影片被存檔！　精彩搏鬥內容曝光：她上面被扒光

小蜜桃姐姐婚變「10億老公欠債蒸發」！　嫁豪門7年夢碎…4600萬存款遭凍結

小蜜桃姐姐婚變「10億老公欠債蒸發」！　嫁豪門7年夢碎…4600萬存款遭凍結

《玩很大》黑隊隊長換他！　「直接帶女友錄影」PO照放話：來踢館

《玩很大》黑隊隊長換他！　「直接帶女友錄影」PO照放話：來踢館

「最強綠葉」幫女兒追星！　視訊電話一接通是彭于晏…她摀嘴秒哭：我沒化妝

「最強綠葉」幫女兒追星！　視訊電話一接通是彭于晏…她摀嘴秒哭：我沒化妝

鄧紫棋「真實身材」被鏡子出賣！　中空自拍「胸前開2洞」網友全看傻

鄧紫棋「真實身材」被鏡子出賣！　中空自拍「胸前開2洞」網友全看傻

「用他當鎖屏桌布」男友吃醋了！　女網友PO文…意外釣出蔡阿嘎：我老婆也是

「用他當鎖屏桌布」男友吃醋了！　女網友PO文…意外釣出蔡阿嘎：我老婆也是

《飢餓》邀到「超紅台灣天團」！　網嗨炸狂刷留言：終於來了

《飢餓》邀到「超紅台灣天團」！　網嗨炸狂刷留言：終於來了

超兇正妹泡混湯！阿伯笑瞇瞇站起身「鳥飛了」　她目睹露「老司機表情」瞬間母湯

超兇正妹泡混湯！阿伯笑瞇瞇站起身「鳥飛了」　她目睹露「老司機表情」瞬間母湯

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工「當場走人」：很嚴重

沈玉琳被惡整「真的生氣了」！　當場翻臉：這節目我以後都不會上

夏于喬登上法國媒體！認證「紅毯最美女星」狂讚：極具現代感

新聞街拍播一半！緊T妹「震盪超兇長輩」甜笑路過　形狀激美…網全歪樓

「女星玩到全部露○」無碼影片被存檔！　精彩搏鬥內容曝光：她上面被扒光

小蜜桃姐姐婚變「10億老公欠債蒸發」！　嫁豪門7年夢碎…4600萬存款遭凍結

《玩很大》黑隊隊長換他！　「直接帶女友錄影」PO照放話：來踢館

「最強綠葉」幫女兒追星！　視訊電話一接通是彭于晏…她摀嘴秒哭：我沒化妝

鄧紫棋「真實身材」被鏡子出賣！　中空自拍「胸前開2洞」網友全看傻

「用他當鎖屏桌布」男友吃醋了！　女網友PO文…意外釣出蔡阿嘎：我老婆也是

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

宇多田光

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 阿信PO微笑表情遭糾正「不能亂用」！　無辜追問…王俊凱一句話神解惑
  2. 馬東石緝兇殺人魔！　擠掉《復仇者4》榮登韓冠軍票房
  3. Jasper玩濾鏡「長出落腮鬍」變怎樣？　網驚：真的跟陳小春一模一樣
  4. 張紫妍前男友藏10年出現！砲轟唯一證人尹智吾：利用死者太殘忍
  5. 他帶2歲萌女公園玩滑溜梯　婆媽吃驚認出「偶像劇男神！」
  6. 女老闆嫁男員工！　婚前開條件「一週嘿咻5次」他嚇傻低頭
  7. 詹姆士曝曾國城私下超暖！　3餐廳收攤...一句話借50萬元
  8. 《恐怖大媽》殘忍縫嘴虐殺　私下超暖！堅持要「新一代鳳凰女」演出
  9. 曾之喬眼眶泛紅爆哭！　5萬粉虐心看10秒...最後一刻笑了
  10. 聽到「陳妤真的是尼克妹妹」太衝擊！　張書豪想起吻戲驚恐：要好好做人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366