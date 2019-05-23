以為是肌肉痛…宇多田光驚患罕病！　最嚴重「關節變形」網哭：拍廣告還騎腳踏車

記者陳芊秀／綜合報導

日本歌壇天后宇多田光驚患罕病！她23日透過推特發文：「時常感覺肌肉疼痛就去整骨院，沒想到得了運動過剩症候群（關節過動症候群）。」這個病症被日本罕病資訊中心列為難治之症，嚴重者會有關節變形的危機，震驚大批粉絲。

▲宇多田光驚患罕病。（圖／翻攝自IG／宇多田光、YouTube）

宇多田光難過寫道：「為什麼36歲了都沒有發現啊，從小就身體柔軟，容易肌肉疼痛的人比較可能會得吧」，接著強調「這不是病喔，只是關節會比一般人還要軟哦。」根據日本罕病資訊中心的網頁說明，關節過度症候群會導致關節脫臼，嚴重甚至會關節變形，也可併發和皮膚、自律神經相關的症狀。

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▲宇多田光時常感覺肌肉痛，去整骨才得知罹患「關節過動症候群」。（圖／翻攝自推特／宇多田光）

事實上，宇多田光19歲時曾罹患卵巢囊腫，因此接受手術切除5.5公分大的腫瘤，熬過艱難的副作用後，成功復出歌壇，後來和義大利籍老公再婚時，平安生下一子。她近年接拍廣告，皆強調清新健康形象，不但爬高山，還有騎腳踏車從山下奔馳的鏡頭，掀起粉絲憂心「第一次聽到這種病」、「拍廣告還騎腳踏車嗎」、「別讓關節太勞累」、「好好愛惜身體！」

▲宇多田光拍廣告重視健康運動形象，騎腳踏車還有爬山、攀岩畫面。（圖／翻攝自YouTube）