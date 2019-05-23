表演完…《101》閨蜜突然衝上台！　陳芳語「摀嘴羞笑」全場嗨炸

記者潘慧中／綜合報導

陳芳語因參加《創造101》人氣再飆，渾厚嘹亮的嗓音驚豔一票網友，儘管節目已經播畢，仍和其他選手保持聯繫，但她沒料到22日結束表演後，好友宇珊突然衝上台帶頭唱生日快樂歌，讓她又驚又喜，摀住嘴巴一句話都說不出來！

▲陳芳語歡度25歲生日。（圖／翻攝自Instagram／shanliu0608）



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畫面中，可以看到陳芳語身穿純白一字領短版上衣，小露香肩蠻腰，搭配牛仔褲在舞台上熱唱，全被躲在後台的宇珊拍了下來，此時的她完全沒想到好友將上台帶給她生日驚喜。

▲陳芳語又驚又喜。（圖／翻攝自Instagram／shanliu0608）



宇珊一邊唱著生日快樂歌、一邊透過Instagram限時動態錄影，為的就是祝福陳芳語25歲生日快樂，「今天是我男友生日，快祝她生日快樂！#生日快樂我愛妳。」對方一度害羞轉頭且試圖走回主舞台，她連忙大叫：「不要跑！」現場氣氛溫馨感人。

▲宇珊貼心幫陳芳語慶生。（圖／翻攝自Instagram／shanliu0608）



陳芳語離開《創造101》後，仍不時和節目中結識的朋友聚會，宇珊前陣子還開心上傳合照：「終於見到我的大寶了！」久未見面的兩人，一相聚吃飯就打開話匣子，絲毫沒有疏遠感，讓許多粉絲羨慕直呼：「真的是超級好朋友！」