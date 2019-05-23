Lulu備戰金曲「想這麼做」　黃子佼秒打槍：萬萬不可！

記者許逸群／台北報導

藝人黃子佼與Sandy（吳姍儒）今出席公視《一呼百應》第二季首錄記者會，雖然沒能參與第30屆金曲獎主持或入圍，但黃子佼對第一季節目有信心角逐金鐘獎，也替徒弟Lulu打氣，「真的蠻開心的，因為我也是被前人提拔的。不管一些人的看法是什麼、成果如何，金曲獎很棒、很勇敢。」

▲Lulu原本想在典禮前放空，但立刻被黃子佼打槍。（圖／資料照／記者李毓康攝）

黃子佼不時叮嚀Lulu主持金曲獎細節，笑稱：「三不五時恐嚇她一下，讓她一直處於備戰狀態。」他透露，Lulu本想在典禮前排開所有工作放空5天，但立刻被他打槍，「我說萬萬不可，那五天放空，金曲獎開始的時候整個人就傻掉，就像睡覺賴床就醒不來，一直動讓引擎一直暖，所有工作都是在為金曲獎暖身。」

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▲黃子佼與吳姍儒主持益智節目，現場備有百萬現金。（圖／記者許逸群攝）

黃子佼認為，世代交替不是壞事，就連坎城影展都有21歲的年輕評審，即便Sandy受邀主持今年金鐘獎也不意外。他表示，當時也是因爲哈林不再主持金曲，他才有機會，如今自己成了三金主持，他也甘心讓位給後輩，「一直站在那裡，那後面的人怎麼辦」，還笑稱徒弟接手猶如「養兒防老」。