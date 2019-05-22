張倫碩洗澡真的被拍到了！　鍾麗緹揭「尪發火原因」：我沒保護好他

記者傅家妤／綜合報導

香港女星鍾麗緹和小12歲男星張倫碩結婚近3年，夫妻倆近來實境節目上爆發口角，男方不滿她在自己洗澡時，沒有好好幫忙遮擋鏡頭，夫妻溝通過程掀起外界爭議，在節目播出後，她隨即在微博上替老公澄清、說好話，男方也特別「跪榴槤」道歉了，沒想到網友依舊不買帳，對此鍾麗緹22日再度發長文，還原事情全經過，要大家不要再責備老公。

▲鍾麗緹、張倫碩在節目中大吵。（圖／翻攝自微博／《我最愛的女人們》）

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近來鍾麗緹與張倫碩帶著張倫碩的媽媽上實境節目《我最愛的女人們》，沒想到夫妻倆在第一集就爆發了口角衝突，鍾麗緹還被罵哭了，婆婆也趕去安慰，節目播出後，不少網友認為張倫碩小題大作，「都沒拍到，到底是在兇什麼」、「自己沒有手？自己不會擋？」

▲鍾麗緹哭了出來。（圖／翻攝自微博／《我最愛的女人們》）

在節目播出後，張倫碩PO文高舉印有「我錯了」的燈牌道歉，還單膝下跪呈現出「跪榴槤」的視覺感，而鍾麗緹也特別發文替老公解釋，張倫碩已經開始洗澡了，所以無法自己出來蓋上，是自己沒有幫對方蓋好鏡頭，沒想到還是澆熄不了網友怒火。

▲張倫碩跪榴槤道歉依舊無法滅火。（圖／翻攝自微博／張倫碩）

鍾麗緹22日再度PO文解釋，當時攝相機的確已經拍到了老公洗澡的畫面，才會讓對方這麼生氣：「他進浴室後就脫光開始洗澡了，洗到一半他看到一個鏡頭在拍他，當時我沒注意那個洗面奶（乳）後面的鏡頭是廣角，而且有一面鏡子正好反射到他洗澡的淋浴間。」所以當下張倫碩誤以為自己洗澡的畫面已經被導播間的所有人看過了，所以才會如此生氣，所幸後來工作人員已經將拍到對方洗澡的畫面刪除，才沒被其他人看到，「但是他還是埋怨我為什麼不保護好他，讓他如此尷尬，這就是事實的經過。」

▲鍾麗緹再度發文替對方解釋。（圖／翻攝自微博／鍾麗緹）

不想老公受了委屈還要面對網友的責罵，因此鍾麗緹特別跳出解釋：「因為不管怎麼說在鏡頭面前全身赤裸的洗澡的確是一件讓人很尷尬的事情，凡事都要換位思考，為對方的感受多考慮是我這次的感悟，以後我會更多細緻一些。」隨後張倫碩也在底下謝謝老婆為自己解釋，「心是什麼樣子，世界就是什麼樣子，過好我們自己的小日子吧。」

【鍾麗緹微博全文】

《我最愛的女人們》第二期已經播出了，謝謝大家的支持和喜歡，但是有很多朋友也會聯繫擔心我們。有些話我覺得也應該給大家解釋一下。關於我老公在第一期發脾氣這個事兒，我個人是可以理解的，當時的狀況是，是他用劇組給的專業的黑布擋住了所有的浴室的監控攝像頭讓我先洗澡的，他很細心，很保護我，怕粗心大意的我穿幫。我洗過後把化妝台和洗手台的攝像頭的扯了下來拍攝化妝的部分，他提醒我，他還沒洗讓我幫他再遮一下，於是，粗心大意的我隨手拿了一張紙遮了化妝台的鏡頭，而洗手台的攝像頭我在前面放了一個洗面奶（乳）。他進浴室後就脫光開始洗澡了，洗到一半他看到一個鏡頭在拍他，當時我沒注意那個洗面奶（乳）後面的鏡頭是廣角，而且有一面鏡子正好反射到他洗澡的淋浴間，他當時發現的確是很生氣的，誤以為整個導播間十幾個人都看到了他洗澡的過程，後來攝像老師馬上來刪除了拍攝到他洗澡的那個鏡頭，早上的所有內容並沒有讓這段視頻被後期或者監控室看到，但是他還是埋怨我為什麼不保護好他讓他如此尷尬，這就是事實的經過。所以這十幾天對他來說也是非常痛苦的，他可以接受大家對他脾氣的指責並且也道歉，但是大家對他人品的質疑的確讓我們家庭有些煩惱，我覺得雖然他當時發脾氣我不能理解和覺得委屈，但是事情過後冷靜想想，如果這件事發生在我身上，可能發脾氣的就是我了，因為不管怎麼說在鏡頭面前全身赤裸的洗澡的確是一件讓人很尷尬的事情，凡事都要換位思考，為對方的感受多考慮是我這次的感悟，以後我會更多細緻一些。我和我可愛的婆婆還有疼愛照顧我的老公一起錄製最愛的女人們這個節目，也是希望不僅讓大家看到我們生活的一切，也是想通過我們家庭的生活模式讓大家去感受好的與不好的，好的我們一起共勉，不好的我們一起努力去改變方式方法，什麼都是可以解決，因為有愛就足夠，這才是這個節目的意義對不對，愛同樣愛著我們的你們。

▲鍾麗緹發文，張倫碩在底下留言道謝。（圖／翻攝自微博／鍾麗緹）