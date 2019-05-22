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130萬人要求重拍《冰與火》最終季　珊莎怒了：很不尊重人！

記者傅家妤／綜合報導

HBO人氣影集《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）在美國時間19日播出最終季大結局，雖然已經結束，但不少劇迷因不滿此季的劇情安排，因此在網路上發起連署，要求重拍，如今連署響應的人數已經超過130萬，對此劇中飾演「珊莎」的蘇菲特納（Sophie Turner）忍不住跳出發聲，認為提出重拍的要求，是非常不尊重人的。

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▲《冰與火之歌》、蘇菲特納。（圖／《冰與火之歌》劇照、官網／change.org）

▲蘇菲特納為《冰與火之歌》發聲。（圖／《冰與火之歌》劇照）

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在最終季播出到第4集開始，就有不少網友痛批該劇「爛尾」，隨後就有人在網路上發起重拍的連署請願活動，直到該劇播畢，目前已經有超過130萬人加入。對此蘇菲特納在接受《紐約時報》專訪時，表示看到劇迷有這種舉動，自己一點都不感到意外：「人們在自己的腦中都有一套自己想要的結局，但事情不如他們所願時，就會選擇出聲反對。」

▲《冰與火之歌》、蘇菲特納。（圖／《冰與火之歌》劇照、官網／change.org）

▲已經有超過130萬人連署要求《冰與火之歌》最終季重拍。（圖／官網／change.org）

蘇菲特納認為《冰與火之歌》的獨特之處，就在於劇情有許多的轉折及變化，從第一季開始就是如此，即便是後面龍母黑化，雖然會讓人驚訝，但她認為這樣的劇情發展，也並未偏離太遠，她反倒認為劇迷發起重拍的連署，是非常不尊重別人的行為，「所有的工作人員、編劇，電影工作者努力了超過10年，最後一季甚至用了11個月來拍攝，拍了50多晚的夜戲。這麼多人的努力，就因為這不是人們想看到的，大家把它貶得一文不值，這真的很不尊重人。」

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關鍵字

冰與火之歌, 權力遊戲, GOT, Game Of Thrones

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