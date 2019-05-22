山下智久、威爾史密斯1年前就超熟！背後滑稽共舞畫面被挖出

記者吳孟庭／綜合報導

日本傑尼斯偶像山下智久（暱稱山P）個人Instagram開張，一個禮拜就吸引220萬人追蹤，而他開IG當天僅追蹤兩人，便是好萊塢巨星威爾史密斯（Will Smith）與傑登史密斯（Jaden Smith）父子檔，甚至跟威爾互稱「朋友」。事實上他們的好交情可以回溯到1年前，山下智久甚至還跨刀傑登的MV！

▲山下智久、威爾史密斯最近合照，讓人驚訝他們的超強人脈。（圖／翻攝自山下智久IG）

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威爾史密斯日前因宣傳新片《阿拉丁》前往日本，不但和山P見面，還要他教自己日文，把影片上傳到IG上，讓許多人驚訝他們竟然是朋友！不過更重要的是，威爾終於可以標註山P了，因為傑尼斯管制偶像肖像權的禁忌，在1年前他們見面時還無法做到！

其實山P是先跟傑登成為麻吉，2018年3月底傑登擔任「東京女孩展演（Tokyo Girls Collection）」的神秘嘉賓，當時山P在台上向觀眾介紹，「接下來這位是我在美國的一位朋友」，還透露兩人前一天晚上去原宿逛街。

▼山P與傑登1年前就是好朋友。（影片來源：YouTube HD日本のすべて，如遭刪除敬請見諒。）

結果6月傑登發行新歌《GHOST》MV，裡面就出現山P，也就是去逛街的那天，順便拍攝了MV。山P戴著口罩與傑登走在街頭，但高人氣馬上被認出，引起不少人圍觀跟拍照。

▲山下智久出現在傑登史密斯MV。（圖／翻攝自YouTube／Jaden）

同年4月底，威爾的IG也上傳一張合照，裡面不但有兒子傑登，還有山P以及波多黎各裔的美國歌手尼基賈姆（Nicky Jam），四人在哥倫比亞一間餐廳隨音樂起舞，山P更入境隨俗，試圖融入他們3人的舞步裡，這段影片也因為最近合體而重新被挖出來討論。

據說當時威爾就有問山P能否標註他IG帳號，沒想到對方還不能開設，時隔1年多終於如願以償，他2天前在IG上傳與山P的影片，寫下「歡迎來到IG」。山下智久也在今（22）日發文用日語寫「休息日與尊敬的朋友一起」，終於可以互相tag彼此帳號了。

▼山下智久出現在傑登史密斯MV。（影片來源：YouTube Jaden）