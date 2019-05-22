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張東晴「訊息不讀不回」男友怒了！　手機遺失2天沒發現

記者洪文／台北報導

黃河演出VR電影《看著我》，與《金家好媳婦》張東晴、《紅色氣球》吳子霏、《屍憶》王真琳都有感情戲，並由《幸福城市》導演何蔚庭執導。故事以現代人與科技互動而影響與人之間的情感，結果4位演員剛好都不愛滑手機，尤其是張東晴坦言，自己時常「訊息不讀不回」，導致感情觸礁，但她看起來仍堅持自己的習慣。

▲▼VR短片《看著我》，導演何蔚庭 ，演員王真琳、黃河、吳子霏、張東晴。（圖／記者湯興漢攝）

▲王真琳、黃河、導演何蔚庭、吳子霏、張東晴。（圖／記者湯興漢攝）

張東晴、吳子霏、王真琳在《看著我》分別代表現實女友、理想型、紅顏知己，其中一段黃河、張東晴有一段在汽車旅館的床戲，導演何蔚庭相當保護演員，雖然VR拍攝的鏡頭是360度拍攝，但是可以背對鏡頭，就不會露點了。被問到黃河是否露屁股？導演回：「屁股？你想太多了！」

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▲▼VR短片《看著我》，黃河、張東晴。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃河、張東晴。（圖／記者湯興漢攝）

《看著我》4位演員剛好都不愛滑手機，張東晴自稱「山頂洞人」，平常不太碰手機，曾經一次手機不見兩天也不知道，甚至因此感情觸礁，「因為我不看手機，我不是已讀不回，我是沒讀沒回。」而王真琳則是沒辦法接受對象約會滑手機，「我會放在心裡，有一天再來算帳。」

▲▼VR短片《看著我》，張東晴。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼張東晴。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼VR短片《看著我》，張東晴。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼VR短片《看著我》，張東晴。（圖／記者湯興漢攝）

此外，黃河女友温貞菱曾說：「如果同志婚姻不能通過，那我終身也不得結婚。」如今《748》法案已通過，代表她已經可以結婚。黃河聽完笑說：「恭喜她囉，她說的耶！」他坦承，現在還沒有想要結婚，「我想要專心過生活，想要慢慢來，能演再多演一些。」認為結婚是個感覺，需要衝動，「就像現在同婚通過了，也不是每一個同志都想結婚吧？」

▲▼VR短片《看著我》探班，吳子霏。（圖／記者湯興漢攝）

▲吳子霏。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼VR短片《看著我》探班，王真琳。（圖／記者湯興漢攝）

▲王真琳。（圖／記者湯興漢攝）

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