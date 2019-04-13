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賭王兒被爆有私生子…奚夢瑤變後媽！　豪砸4.7億「找兒子」：我媽想抱孫

記者陳芊秀／綜合報導

賭王兒何猷君13日被謠傳有私生子！他和大陸超模奚夢瑤因節目爆熱戀，多次被目擊甜蜜互動，近日被陸網謠傳女方懷孕，又被爆前女友By2妹妹Yumi曾為他生下孩子，各種爆料讓歷代女友全都成了熱搜人物，為此發出1億人民幣（約台幣4.7億）懸賞令：「我媽肯定希望抱孫。你們找到了，帶著小孩來約我做DNA鑑定！」

▲▼何猷君被爆有私生子，懸賞4.7億台幣「找兒子」。（圖／翻攝自微博／奚夢瑤、何猷君） 

▲何猷君和奚夢瑤傳出熱戀，突然被爆女友已經懷孕。（圖／翻攝自微博／奚夢瑤、何猷君）

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何猷君整天都在闢謠，早先爆出緋聞女友奚夢瑤懷孕，By2妹妹Yumi已經為其生下一個兒子，引來各界震驚。由於傳言來自搭飛機乘客爆料，他為此曬出和空姐的英文對話，當時點餐「chicken rice（雞肉飯）」，反問：「如何變成親口說懷孕的？」

▲▼何猷君被爆有私生子，懸賞4.7億台幣「找兒子」。（圖／翻攝自微博／何猷君）

▲何猷君曬空姐對話，回應緋聞女友奚夢瑤懷孕傳言。（圖／翻攝自微博／何猷君）

傳言越滾越大，甚至出現「奚夢瑤要當後媽了」，何猷君再度貼文，表示多年「被父親」很荒唐，乾脆給造謠者一個賺錢機會，於是公開E-Mail，「你們要是找到我居然在外面有小孩的證據，那麻煩你聯繫我們。我媽肯定希望抱孫。你們找到了，帶著小孩來約我做DNA鑑定，費用我來付。如果成功，我送你一個億，作為給我們何家帶來新成員的答謝。」

▲▼何猷君被爆有私生子，懸賞4.7億台幣「找兒子」。（圖／翻攝自微博／何猷君）

▲何猷君被爆有私生子，懸賞4.7億台幣「找兒子」。（圖／翻攝自微博／何猷君）

有網友留言「看來我要賺一個億了。」何猷君隨即親回「來！」眾人在留言串驚呼「好剛一男的」、「忍了好幾年終於爆發了」、「真的超氣，老是『被爸爸』。」

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賭王兒, 奚夢瑤, 何猷君, By2, Yumi

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