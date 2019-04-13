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炎亞綸發文批粉絲：奇怪文化！　親回應「我有專業經紀人」

記者盧薇淩／台北報導

2019「hito流行音樂獎頒獎典禮」將於6月2日在台北小巨蛋登場，13日舉辦造勢拉票記者會，炎亞綸、BCW、陳芳語現身，日前有日本網站封炎亞綸是「國寶級帥哥」，他大笑說：「我是櫻花鉤吻鮭還是熊貓嗎？」他之前在IG表示，有些粉絲「管太多」，讓他覺得到底有完沒完，發文批評「飯圈畸形風情」，而他也今也說「大家不用擔心。」

▲▼炎亞綸出席Hito流行音樂獎拉票。（圖／記者張一中攝）

▲炎亞綸在Hito流行音樂獎拉票。（圖／記者張一中攝）

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炎亞綸前陣子和粉絲相處得不太愉快，在IG表示有些粉絲管太多，讓他覺得「到底有完沒完」，批評「飯圈畸形風情」，他表示：「這是奇怪的文化，粉絲會希望偶像做些活動啊、上哪些節目啊，要告訴大家的是我們有專業的經紀人，我自己也會思考，我的大腦是沒有停過的，大家不用擔心這些。」炎亞綸直言，社交媒體是他和粉絲間的良善互動，有話就直說，認為有些粉絲應該很了解他。

▲▼炎亞綸出席Hito流行音樂獎拉票。（圖／記者張一中攝）

▲炎亞綸先前發文批評「飯圈畸形風情」。（圖／記者張一中攝）

炎亞綸和BCW第一次同台，笑說：「我來之前有點緊張，就問別人BCW人好不好，現場看到蠻好的！」BCW也說：「我很擔心站在他旁邊不知道要講什麼，不過聽得出來他也是蠻專心在做自己的作品，是一個很好的藝術家，跟我平常在媒體上看到的感覺完全不一樣。」追問他原本對炎亞綸是什麼印象？炎亞綸一聽馬上跳出來笑說：「就偶像啊，不要再問他了，你也不用回答！」

炎亞綸也透露，近日都在忙單曲製作，笑說：「小弟不才，30幾歲才開始寫歌。」年前到現在都處於自閉狀態，因為這樣比較能專注創作。

▲▼BCW、炎亞綸出席Hito流行音樂獎拉票。（圖／記者張一中攝）

▲▼炎亞綸同台BCW。（圖／記者張一中攝）

▲▼炎亞綸出席Hito流行音樂獎拉票。（圖／記者張一中攝）

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