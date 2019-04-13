GOT7小分隊JUS2演唱會就在明天！6首必唱新歌預習了沒？

文／Ms.哭包

2月中旬，GOT7官方網站發布一支新影片《And The Story Begin》，預告著「Jus2」誕生，其中的主角就是JB和有謙！主唱Ｘ主舞、隊長Ｘ老么的夢幻組合Jus2，讓歌迷們眼睛為之一亮。他們迅速於3月5日推出首張專輯《FOCUS》，也在海外七個城市展開Showcase Tour，台北更是其中一站，將在明晚開唱！

通過韓國國內及多場世界巡演，累積多樣舞臺經驗而成長的GOT7，再次為粉絲們帶來全新面貌。Jus2是GOT7的第二個小分隊，繼先前由JB和珍榮組成的JJ Project，這次JB和有謙搭檔，展現出截然不同的魅力。Jus2的首張迷你專輯 《FOCUS》，包含主打歌〈FOCUS ON ME〉在內的6首歌，JB和有謙均參與其中的詞曲創作，拓展專屬於兩人風格的音樂。

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主打歌〈FOCUS ON ME〉融入JB和有謙的性感魅力，歌詞中：「Just let me love you」、「Now focus on me」、「感受刺激視線時，你那微妙的眼神變得更加深邃」，表現出渴望對方，進而讓對方著迷的樣子。兩人在舞台上散發著節制的性感美，表演也默契十足，讓粉絲視覺聽覺都能得到享受。

不僅主打歌，其他收錄曲也充滿著性感又夢幻的氛圍，由JB(DEFSOUL)作詞作曲的三首收錄曲：〈DRUNK ON YOU〉以吉他聲為基底的R&B Pop歌曲，充滿都市感的編曲與兩人感性的嗓音完美融合，讓人能沈浸在簡單卻甜蜜的旋律中；〈TOUCH〉的歌詞呼應歌名，唱出「每次觸碰到你時，都感受到了全新的世界」，以吸引力極強的配樂讓歌曲氛圍倍增；〈SENSES〉找來好友Deepshower助陣，為歌曲添加不一樣的色彩，歌詞講述「要盡情享受偶然遇見的人或對事物新鮮神秘的感覺」，反覆出現的「Open Up Your Senses」像咒語一般，要大家打開所有感官。

由有謙作詞作曲的〈LOVE TALK〉、〈LONG BLACK〉都找來好友Effn助陣，前者傳達出「今天就將自己稍稍忘記，在這數萬人之中，我們只集中於對方」，進行一場專屬兩人的Love Talk；後者是節奏逐漸強烈的PB R&B歌曲，甜美的旋律搭配強烈貝斯的副歌部分讓人印象深刻，另外有謙將對方比作咖啡，充滿SENSE的歌詞，餘韻十足。

最令粉絲們興奮的消息是，Jus2將在明晚（4月14日）於TICC展開他們在台北的首場演出《 Jus2 Premiere Showcase In TAIPEI》，喜歡JB和有謙的粉絲不要錯過囉！

演出日期：04/14 (日) 18:30

演出地點：TICC 台北國際會議中心

購票方式：KKTIX及全台全家便利商店 FamiPort

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