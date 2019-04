GOT7小分隊JUS2演唱會就在明天！6首必唱新歌預習了沒？

文/Ms.哭包

2月中旬,GOT7官方網站發布一支新影片《And The Story Begin》,預告著「Jus2」誕生,其中的主角就是JB和有謙!主唱X主舞、隊長X老么的夢幻組合Jus2,讓歌迷們眼睛為之一亮。他們迅速於3月5日推出首張專輯《FOCUS》,也在海外七個城市展開Showcase Tour,台北更是其中一站,將在明晚開唱!

通過韓國國內及多場世界巡演,累積多樣舞臺經驗而成長的GOT7,再次為粉絲們帶來全新面貌。Jus2是GOT7的第二個小分隊,繼先前由JB和珍榮組成的JJ Project,這次JB和有謙搭檔,展現出截然不同的魅力。Jus2的首張迷你專輯 《FOCUS》,包含主打歌〈FOCUS ON ME〉在內的6首歌,JB和有謙均參與其中的詞曲創作,拓展專屬於兩人風格的音樂。

主打歌〈FOCUS ON ME〉融入JB和有謙的性感魅力,歌詞中:「Just let me love you」、「Now focus on me」、「感受刺激視線時,你那微妙的眼神變得更加深邃」,表現出渴望對方,進而讓對方著迷的樣子。兩人在舞台上散發著節制的性感美,表演也默契十足,讓粉絲視覺聽覺都能得到享受。

不僅主打歌,其他收錄曲也充滿著性感又夢幻的氛圍,由JB(DEFSOUL)作詞作曲的三首收錄曲:〈DRUNK ON YOU〉以吉他聲為基底的R&B Pop歌曲,充滿都市感的編曲與兩人感性的嗓音完美融合,讓人能沈浸在簡單卻甜蜜的旋律中;〈TOUCH〉的歌詞呼應歌名,唱出「每次觸碰到你時,都感受到了全新的世界」,以吸引力極強的配樂讓歌曲氛圍倍增;〈SENSES〉找來好友Deepshower助陣,為歌曲添加不一樣的色彩,歌詞講述「要盡情享受偶然遇見的人或對事物新鮮神秘的感覺」,反覆出現的「Open Up Your Senses」像咒語一般,要大家打開所有感官。

由有謙作詞作曲的〈LOVE TALK〉、〈LONG BLACK〉都找來好友Effn助陣,前者傳達出「今天就將自己稍稍忘記,在這數萬人之中,我們只集中於對方」,進行一場專屬兩人的Love Talk;後者是節奏逐漸強烈的PB R&B歌曲,甜美的旋律搭配強烈貝斯的副歌部分讓人印象深刻,另外有謙將對方比作咖啡,充滿SENSE的歌詞,餘韻十足。

最令粉絲們興奮的消息是,Jus2將在明晚(4月14日)於TICC展開他們在台北的首場演出《 Jus2 Premiere Showcase In TAIPEI》,喜歡JB和有謙的粉絲不要錯過囉!

演出日期:04/14 (日) 18:30

演出地點:TICC 台北國際會議中心

購票方式:KKTIX及全台全家便利商店 FamiPort

Jus2新歌這裡聽~