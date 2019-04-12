本土樂團「下半身全裸」露屁股！　海報破尺度「色色的」

▲落日飛車新巡演開跑。（圖／夕陽音樂提供）

記者盧薇淩／台北報導

本土樂團「落日飛車Sunset Rollercoaster」，將在13日晚間於TICC國際會議中心舉辦「貳零壹玖落日飛車出差台北演唱會」，成軍10年，由團長國國、貝斯手弘禮、小干等6人組成，以全英文創作搭配揉合著復古八零年代新迷幻的音樂曲風，他們將於9月回到台北開唱，新巡演取名《出差》，就連海報都是成人尺度。

成軍出道以來，落日飛車無論歌詞、曲風甚至到主視覺，都帶些成人玩笑及幽默輕鬆的調調，像是這次全新世界巡演名為《出差》，就是落日飛車的愛玩雙關語的私藏笑料，還配合名字意涵，慣用油墨畫呈現的主視覺海報上，團員皆是上半身是西裝筆挺、下半身是光溜溜沒穿褲子，露出屁股蛋。團長國國表示：「會取這個名字，有一部分是因為今年演出很多，巡迴跑了許多國家，很像出差的商務人士；另一部份是『出差』有種色色的感覺，很大人，出遠門幽會的意涵，就是我們喜歡把無聊當有趣！」

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▲海報上六人「沒穿褲子」。（圖／夕陽音樂提供）

除了去年已經跑過巡演的國家外，今年更拓增版圖前進北歐的瑞典、荷蘭、比利時、愛爾蘭，另外更規劃前往南美城市的巡演，其中墨西哥這個國家是落日飛車最想去唱的國家，團長國國表示：「因為當初我們的歌放上YouTube，最早發現我們並轉發出去的就是一位墨西哥的歌迷！而且在網上的真的有許多墨西哥的歌迷一直留言說：Please come to Mexico！」

落日飛車的團長兼主唱國國表示，其實是受他喜愛的導演Quentin Tarantino昆丁塔倫提洛影響，他表示：「他的電影中總是充斥大量毫無意義的英文對白，但卻能讓人印象深刻，我們的歌就想讓大家聽到後，在沒什麼重點的狀況下，又能感覺到什麼，有點『城市廢話city live』的感覺，這種感覺因人而異！」