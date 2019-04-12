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《復仇者聯盟4》台灣半夜搶票「系統癱瘓1.5小時」　網哭：好位子沒了

記者洪文／台北報導

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）台灣預售票原訂12日中午12點開賣，國賓影城搶在12日半夜0點率先開跑，也成了全台第1個「災區」，app購票系統不斷出現閃退的狀況，網友搶了1個半小時還沒搶到票，不斷湧入國賓影城臉書留言抱怨，還有網友跑去威秀影城臉書留言：「國賓影城當機了，你們準備好了嗎？」

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▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照、《復仇者聯盟4：終局之戰》海報、《復仇者聯盟4：終局之戰》首圖。（圖／翻攝自Avengers臉書）

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▲《復仇者聯盟4：終局之戰》杜比海報。（圖／翻攝自Avengers臉書）

網友半夜湧入國賓影城官網、app搶購《復仇者聯盟4：終局之戰》，未料系統死當或是app不斷閃退，「搶了快一個半小時都要一點半了，五次都選好位子給我閃退，每次進去都剩更少位子」、「看到大家都當機我就放心了，還以為只有我掛掉」、「我傻眼一個小時了，APP死當要怎麼有憑證碼 」、「app、網頁全當，我還是5月再看好了」、「只是想訂個票怎麼這樣難？」

▲▼國賓影城《復仇者聯盟4》開賣首日系統癱瘓。（圖／翻攝自國賓影城app）

▲國賓影城《復仇者聯盟4》開賣首日系統癱瘓。（圖／翻攝自國賓影城app）

不過訂票系統現已順暢，也有網友教導使用官網訂票，減低app閃退的風險。其實國賓影城《復仇者聯盟4：終局之戰》各場次並未賣光，目前仍有不錯的空位，且訂票系統只開放影廳其中一部分的票，仍有將近一半的現場票券可以購買。西門國賓大戲院巨幕廳賣最好的場次，應是4月24日、25日、26日晚間8點的場次，適合上班族下班後相約觀看。

事實上，《復仇者聯盟4：終局之戰》在全球各地傳出不少「災情」，美國當時開賣造成Fandango、AMC、Atom等電影售票網站全部癱瘓，等了超過1小時才恢復狀況，很多好位子早已被搶光，預售數字在Fandango只花6小時超越《Star Wars：原力覺醒》，榮登美國影史預售首日冠軍，甚至在Atom網站只花1小時就是《復仇者聯盟3：無限之戰》3倍。

不過國賓影城或許只是第1個災區，擁有IMAX 3D影廳的威秀影城、美麗華影城即將在12日中午12點開賣，屆時將有許多鐵粉湧入購票，系統又將是一大考驗，美麗華影城已請好資訊部備戰，對自家系統「有信心」，不少網友也跑去威秀影城臉書留言：「國賓當機了，你們準備好了嗎？」

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漫威, 復仇者聯盟4, 復仇者聯盟4：終局之戰

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