ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

章子怡4年前生產照首曝光！　寶寶趴胸口「人生中最值得驕傲的時刻」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星章子怡參加《妻子的浪漫旅行》第2季，分享和丈夫汪峰的愛情故事，難得展現私下為人妻、為人母的一面。她在節目中和眾女星分享生產心情，11日曬出生產照，並說：「我人生中最值得驕傲的時刻！」

▲▼章子怡曬出4年前生產照。（圖／翻攝自微博／稀土部隊） 

▲章子怡2015年生下女兒醒醒，有女萬事足。（圖／翻攝自微博／稀土部隊）

請繼續往下閱讀...

章子怡和袁詠儀、張嘉倪、包文婧一同旅行，過程中大家聊到懷孕時的反應，還有生寶寶的細節，後來提供生產照給節目單位。照片是2015年12月27日拍攝，她在產房中，素顏面對鏡頭露出微笑，剛出生的女兒「醒醒」趴在自己胸口，身邊有老公汪峰摸著頭，「我人生中最值得驕傲的時刻，我想這也是我最美的樣子！分享給大家，願你們也可以大膽的活出自己的世界！」

▲▼章子怡曬出4年前生產照。（圖／翻攝自微博／稀土部隊）

▲章子怡曬出4年前生產照。（圖／翻攝自微博／稀土部隊）

▲▼章子怡曬出4年前生產照。（圖／翻攝自微博／稀土部隊）

▲章子怡：「我人生中最值得驕傲的時刻，我想也是我最美的樣子。」（圖／翻攝自微博／稀土部隊）

此外，汪峰在節目中透露，當時全程參與章子怡生產的每個細節，更在老婆要生時，成為其中一個助產師，回憶寶寶誕生瞬間：「孩子一出來，把孩子捧到邊上，她一個人在那兒流眼淚……。」

▲▼章子怡曬出4年前生產照。（圖／翻攝自微博／稀土部隊）

▲章子怡生寶寶，老公汪峰當助產師。（圖／翻攝自微博／稀土部隊）

推薦閱讀

胡睿兒的奧迪TT還在！　靠林采緹養一家3口…每晚直播驚見「黑黑一塊走光了」

胡睿兒的奧迪TT還在！　靠林采緹養一家3口…每晚直播驚見「黑黑一塊走光了」

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

《炮仔聲》李燕「入夢道別消失」　陳冠霖崩潰痛哭！

《炮仔聲》李燕「入夢道別消失」　陳冠霖崩潰痛哭！

獨家／夏如芝「小7歲男友」是藝人！　秘戀半年IG被抓包

獨家／夏如芝「小7歲男友」是藝人！　秘戀半年IG被抓包

認了？熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！　下秒驚覺說錯話…全場愣住

認了？熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！　下秒驚覺說錯話…全場愣住

快訊／許瑋甯手寫信道歉　「世界上只有一個中國」

快訊／許瑋甯手寫信道歉　「世界上只有一個中國」

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」　女人排隊被睡…她：做完下一個在門口等

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」　女人排隊被睡…她：做完下一個在門口等

許瑋甯「IG點讚阿六仔貼文」陸網友揚言封殺！出面認錯：兩岸一家人

許瑋甯「IG點讚阿六仔貼文」陸網友揚言封殺！出面認錯：兩岸一家人

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

林明禎驚險走光！「E級渾圓形狀全都露」　她超羞秒速拉衣…畫面瘋傳

林明禎驚險走光！「E級渾圓形狀全都露」　她超羞秒速拉衣…畫面瘋傳

直擊《跑男》錄影現場！　新嘉賓是「台灣偶像劇男神」

直擊《跑男》錄影現場！　新嘉賓是「台灣偶像劇男神」

《玩很大》黑隊隊長換他！　隔4年合體小鬼…網嗨翻：《角頭》團聚了

《玩很大》黑隊隊長換他！　隔4年合體小鬼…網嗨翻：《角頭》團聚了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

胡睿兒的奧迪TT還在！　靠林采緹養一家3口…每晚直播驚見「黑黑一塊走光了」

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

《炮仔聲》李燕「入夢道別消失」　陳冠霖崩潰痛哭！

獨家／夏如芝「小7歲男友」是藝人！　秘戀半年IG被抓包

認了？熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！　下秒驚覺說錯話…全場愣住

快訊／許瑋甯手寫信道歉　「世界上只有一個中國」

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」　女人排隊被睡…她：做完下一個在門口等

許瑋甯「IG點讚阿六仔貼文」陸網友揚言封殺！出面認錯：兩岸一家人

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

林明禎驚險走光！「E級渾圓形狀全都露」　她超羞秒速拉衣…畫面瘋傳

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

章子怡, 汪峰

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 妻夫木聰、豐川悅司要來了！4月底「三天兩夜」抵台宣傳新片
  2. 連俞涵深山拍戲遇停電…「澡洗一半」揪張棟樑做這件事
  3. 《黑寡婦》選角確定！　有奧斯卡得主…還有《怪奇物語》的他
  4. 機器人連「梅西」都守得住！阿翔一腳踢出⋯竟然進球了
  5. 章子怡4年前生產照首曝光！　寶寶趴胸口「人生中最值得驕傲的時刻」
  6. 飛退團後遇F.I.R：一個人好累　對Lydia說這句她瞬間感動！
  7. 最美孕婦挺7月肚登封面　混血名模蜜多麗難忘第一次
  8. 陳博正車站發茶葉蛋　粉絲「半路認親」脫口：爸爸！
  9. 周杰倫看不懂英文！　林書豪貼心「幫翻譯」…網一看內容笑崩：秀恩愛？
  10. 省話一哥蕭敬騰進化　陶晶瑩當來賓嚇到：自己快被幹掉

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366