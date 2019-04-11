章子怡4年前生產照首曝光！　寶寶趴胸口「人生中最值得驕傲的時刻」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星章子怡參加《妻子的浪漫旅行》第2季，分享和丈夫汪峰的愛情故事，難得展現私下為人妻、為人母的一面。她在節目中和眾女星分享生產心情，11日曬出生產照，並說：「我人生中最值得驕傲的時刻！」

▲章子怡2015年生下女兒醒醒，有女萬事足。（圖／翻攝自微博／稀土部隊）

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章子怡和袁詠儀、張嘉倪、包文婧一同旅行，過程中大家聊到懷孕時的反應，還有生寶寶的細節，後來提供生產照給節目單位。照片是2015年12月27日拍攝，她在產房中，素顏面對鏡頭露出微笑，剛出生的女兒「醒醒」趴在自己胸口，身邊有老公汪峰摸著頭，「我人生中最值得驕傲的時刻，我想這也是我最美的樣子！分享給大家，願你們也可以大膽的活出自己的世界！」

▲章子怡曬出4年前生產照。（圖／翻攝自微博／稀土部隊）

▲章子怡：「我人生中最值得驕傲的時刻，我想也是我最美的樣子。」（圖／翻攝自微博／稀土部隊）

此外，汪峰在節目中透露，當時全程參與章子怡生產的每個細節，更在老婆要生時，成為其中一個助產師，回憶寶寶誕生瞬間：「孩子一出來，把孩子捧到邊上，她一個人在那兒流眼淚……。」

▲章子怡生寶寶，老公汪峰當助產師。（圖／翻攝自微博／稀土部隊）