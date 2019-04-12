ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

贈票／跟著HIGHER BROTHERS躁起來　免費門票限時抽

App小組／活動報導
Higher Brothers強勢來台！！與樂迷相約一起躁一起狂，4/18嗨翻Legacy MAX！來自成都的四人嘻哈組合HIGHER BROTHERS(更高兄弟)，相隔兩年將於4/18三度來台開唱。不只將中國式嘻哈唱到全亞洲，連嘻哈發源地美國本土的嘻哈人士都對他們的音樂上癮，HIGHER BROTHERS在極短時間內火速竄紅，成為亞洲饒舌指標性團體之一。兩年前首次台灣專場演唱會，門票完售令人見識到他們跨越語言與國界的嘻哈饒舌魅力，今年將三度來台開唱，再次躁動台灣嘻哈樂迷的心。
►點我免費抽 HIGHER BROTHERS《恭喜發財 WISH YOU RICH演唱會》門票

▲Higher Brothers恭喜發財WISH YOU RICH演唱會。（圖／Higher Brothers提供）

以LIVE演出聞名的Higher Brothers現場魅力無法擋，在一次派對上吸引了美國公司Control Music的注意並成功成為其簽約團體。作品累積點擊量破千萬，無限的創作能量、彷彿永遠用不完的體力，每場演出都讓樂迷跟著躁起來，一起Getting higher and higher！快下載ETtoday星光雲App，來一場沒有極限的衝撞之旅！！

▲Higher Brothers恭喜發財WISH YOU RICH演唱會。（圖／Higher Brothers提供）
現在只要下載《ETtoday星光雲》App，就有機會獲得『HIGHER BROTHERS恭喜發財 WISH YOU RICH演唱會』門票兩張，數量有限，快手刀開搶！

【活動方式】
◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App（點我下載）

請繼續往下閱讀...

◎步驟2：
開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬點選「限時抽 HIGHER BROTHERS恭喜發財演唱會門票」，填留資料，馬上行動！
◎步驟3：
請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！
►點我免費抽 HIGHER BROTHERS《恭喜發財 WISH YOU RICH演唱會》門票
【贈票活動資訊】
◎活動時間：4月12日至4月15日1800止。
◎得獎獎項：《HIGHER BROTHERS恭喜發財 WISH YOU RICH演唱會》門票2張。一人限抽一組〈以手機號碼為準〉。
◎活動方式：活動小組隨機抽出中獎者。
◎兌領方式：於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。
主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。
若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

黃立成帶20歲正妹女星回家！　 「深夜親熱摸摸」全被拍

推薦閱讀

艾瑞絲哭訴遭霸凌！IG被瘋狂檢舉消失　含淚低頭：對不起你們

艾瑞絲哭訴遭霸凌！IG被瘋狂檢舉消失　含淚低頭：對不起你們

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！　泳衣「胸前布被剪開全是洞」網友看傻

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！　泳衣「胸前布被剪開全是洞」網友看傻

威利本尊「其實是殺人魔」！　殘忍虐殺25兒童…逃亡32年還躲在人群裡

威利本尊「其實是殺人魔」！　殘忍虐殺25兒童…逃亡32年還躲在人群裡

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

劉喬安「鼻子被吃掉」哽咽淚：裡面是空的！　鼻骨外露懺悔「醫生已束手無策」

劉喬安「鼻子被吃掉」哽咽淚：裡面是空的！　鼻骨外露懺悔「醫生已束手無策」

沒胡睿兒玩超嗨！　林采緹生完野放「雪白8字球」…無修圖真實身材長這樣

沒胡睿兒玩超嗨！　林采緹生完野放「雪白8字球」…無修圖真實身材長這樣

親友只能坐走廊喝喜酒！　黃小柔「婚禮前爆哭」忍5年才說：一生遺憾

親友只能坐走廊喝喜酒！　黃小柔「婚禮前爆哭」忍5年才說：一生遺憾

男友零點倒數完怒了：我的卡拿來！　丫頭「以為是生日驚喜」傻眼

男友零點倒數完怒了：我的卡拿來！　丫頭「以為是生日驚喜」傻眼

子瑜陷沮喪：連家人都不知如何安慰我！發長文說出真心話

子瑜陷沮喪：連家人都不知如何安慰我！發長文說出真心話

小A辣泳裝轉正面「下面清楚一包」！　林進認「起生理反應了」羞爆

小A辣泳裝轉正面「下面清楚一包」！　林進認「起生理反應了」羞爆

鄭俊英老司機群組爆「集體性侵」！加害者確認：有藝人

鄭俊英老司機群組爆「集體性侵」！加害者確認：有藝人

小薰甜認熱戀鄭人碩：公開了！　撇當小三…鬆口「正式交往時間點」

小薰甜認熱戀鄭人碩：公開了！　撇當小三…鬆口「正式交往時間點」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

艾瑞絲哭訴遭霸凌！IG被瘋狂檢舉消失　含淚低頭：對不起你們

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！　泳衣「胸前布被剪開全是洞」網友看傻

威利本尊「其實是殺人魔」！　殘忍虐殺25兒童…逃亡32年還躲在人群裡

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

劉喬安「鼻子被吃掉」哽咽淚：裡面是空的！　鼻骨外露懺悔「醫生已束手無策」

沒胡睿兒玩超嗨！　林采緹生完野放「雪白8字球」…無修圖真實身材長這樣

親友只能坐走廊喝喜酒！　黃小柔「婚禮前爆哭」忍5年才說：一生遺憾

男友零點倒數完怒了：我的卡拿來！　丫頭「以為是生日驚喜」傻眼

子瑜陷沮喪：連家人都不知如何安慰我！發長文說出真心話

小A辣泳裝轉正面「下面清楚一包」！　林進認「起生理反應了」羞爆

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

HIGHER BROTHERS, 恭喜發財WISH YOU RICH演唱會, 演唱會

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 林明禎中空裝「53歲媽還穿得下」！　雪球S曲線被看光…網跪：最強神基因
  2. 收入輾壓范冰冰！陸「第一網紅」張大奕日賺7.5億
  3. 獨家／林志玲西門快閃　爸偷到場遠觀：兒女私情顧不得
  4. 「復仇者大咖女神」坐隔壁吃飯！　《大學生》莫莉抱緊緊合照…網羨慕到哭
  5. 贈票／跟著HIGHER BROTHERS躁起來　免費門票限時抽
  6. 全程都用手機拍的!　亞洲首部iPhone電影《怪胎》將誕生
  7. 雪莉支持「廢除66年墮胎惡法」　10萬網友按讚：這次挺妳！
  8. 太妍、EXO Chen下個月登台！5組韓星演唱會價格、時間全公開
  9. 李友廷放開肢體、展現自我！拍MV時這裡大大卡關
  10. 瑪莎神秘禮物讓家家爆哭！　翻唱22年「這首經典歌曲」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366