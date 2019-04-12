贈票／跟著HIGHER BROTHERS躁起來　免費門票限時抽

App小組／活動報導

Higher Brothers強勢來台！！與樂迷相約一起躁一起狂，4/18嗨翻Legacy MAX！來自成都的四人嘻哈組合HIGHER BROTHERS(更高兄弟)，相隔兩年將於4/18三度來台開唱。不只將中國式嘻哈唱到全亞洲，連嘻哈發源地美國本土的嘻哈人士都對他們的音樂上癮，HIGHER BROTHERS在極短時間內火速竄紅，成為亞洲饒舌指標性團體之一。兩年前首次台灣專場演唱會，門票完售令人見識到他們跨越語言與國界的嘻哈饒舌魅力，今年將三度來台開唱，再次躁動台灣嘻哈樂迷的心。

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以LIVE演出聞名的Higher Brothers現場魅力無法擋，在一次派對上吸引了美國公司Control Music的注意並成功成為其簽約團體。作品累積點擊量破千萬，無限的創作能量、彷彿永遠用不完的體力，每場演出都讓樂迷跟著躁起來，一起Getting higher and higher！快下載ETtoday星光雲App，來一場沒有極限的衝撞之旅！！



現在只要下載《ETtoday星光雲》App，就有機會獲得『HIGHER BROTHERS恭喜發財 WISH YOU RICH演唱會』門票兩張，數量有限，快手刀開搶！

【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App（點我下載）。

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◎步驟2：

開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬點選「限時抽 HIGHER BROTHERS恭喜發財演唱會門票」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：

請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

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【贈票活動資訊】

◎活動時間：4月12日至4月15日1800止。

◎得獎獎項：《HIGHER BROTHERS恭喜發財 WISH YOU RICH演唱會》門票2張。一人限抽一組〈以手機號碼為準〉。

◎活動方式：活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式：於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~