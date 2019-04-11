圖多／邵雨薇紅唇濕身照曝光！　被帥男壓在地上「狂拍」

記者關韶文／台北報導

邵雨薇《微雨》發行倒數，釋出首波MV預告，找來《樓下的房客》老戰友李淳飆戲，在《微雨》MV中，邵雨薇一人分飾兩角，她以黑、白極端分明的兩種造型，更賣力濕身演出，相當性感。

▲▼邵雨薇推出新歌MV。（圖／寬宏藝術/Kham Music提供）

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MV中，邵雨薇使出渾身解數放送性感，甚至嘴巴還得含著紅色棒棒糖性感挑逗李淳，又或是豁出去展現狂野如黑豹姿態，擺放性感肢體動作魅惑他，最讓她記憶深刻的，是一場耳鬢廝磨、幾近臉貼臉任由李淳將她壁咚在牆壁及地板上，強烈的黑色視覺配上她紅脣魅惑的眼神與動作，展現她百變樣貌，炫麗、耀眼的令人移不開視線。

▲▼邵雨薇飆戲老戰友李淳。（圖／寬宏藝術/Kham Music提供）

談起這充滿情緒張力、一觸即發的親密鏡頭，邵雨薇笑說：「我自己非常喜歡跟李淳演戲，在他面前我可以完完全全丟出我自己，所以看似害羞，但其實我當下還滿自在的。」至於性不性感？她則辯稱要問李淳才知道；李淳在旁打趣笑說，當下彷彿看穿邵雨薇內心的矛盾，「但後來好像有突破，我覺得妳展現性感的方法自有一套，不是導演要的那種完全的狂野。」

▲▼邵雨薇濕身演出，相當犧牲。（圖／寬宏藝術/Kham Music提供）

拍攝當天，最大考驗則是一場轟轟烈烈的濕身戲，由於邵雨薇「女雨神」的封號，導演一大早出動水車，安排她和李淳在大雨中擁抱、拍照的戲碼，由於拍攝需要兼顧不同角度，在狂風暴雨襲擊下，邵雨薇得「濕了吹乾」、「乾了再濕」，反反覆覆不停「濕身」讓導演拍攝，就這樣一個早上長達20多次濕濕乾乾。MV將於12日中午12點首播。