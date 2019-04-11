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獨家／《復仇者聯盟4》全台第1場「早上6點」在這裡！　預售搶票攻略出爐

記者洪文／台北報導 

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）台灣預售票將在12日中午12點正式開賣，而國賓影城今早宣布搶先在12日半夜0點開放搶票。《ETtoday》整理大台北地區熱門影城以及具備IMAX、4DX、巨幕等規格影廳搶票攻略，全台第一場放映時間也出爐，如果不想要被爆雷的觀眾，勢必得好好應戰搶票。

由於片商並未開放上映前特映會，美麗華大直影城向《ETtoday》表示，IMAX 3D第1場放映時間提早至清晨6點，「我們是全台最早放映的第一場！」而台中第一場則在凱擘影城早上6點30分旗艦大廳2D放映，國賓影城、秀泰影城早場時間暫時維持不變，而威秀影城暫不提供上映時刻。

《復仇者聯盟4：終局之戰》在世界各地陸續開賣預售票，不少地區傳出搶票「災情」，像是美國一開賣售票系統便癱瘓長達1小時。對此，美麗華大直影城已先請資訊部備戰，對接下來預售搶票「有信心」，而威秀影城、國賓影城、秀泰影城也在備戰狀態，希望觀眾可以購票順暢。

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▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照、《復仇者聯盟4：終局之戰》海報、《復仇者聯盟4：終局之戰》首圖。（圖／翻攝自Avengers臉書）

▲《復仇者聯盟4：終局之戰》IMAX海報。（圖／翻攝自Avengers臉書）

【美麗華大直影城】全台第1場、全台最大IMAX 3D銀幕
購賣方式：影城現場、官方網站、APP
第一場放映：4月24日（三）早上6：00 IMAX 3D
IMAX 3D票價490元／3D標準廳票價390元／2D標準廳票價320元
IMAX廳最佳位置：K、L排14至26號

▲▼《復仇者聯盟4》美麗華影城贈品。（圖／美麗華影城提供）

▲▼《復仇者聯盟4》美麗華影城贈品。（圖／美麗華影城提供）

【威秀影城】
購賣方式：影城現場、官方網站、APP
第一場放映：尚未確定

（一）信義威秀
 數位3D票價：420元／數位2D票價：350元
4DX 3D票價：620元
4DX 3D最佳位置：D、E排7至10號

（二）日新威秀
 購賣方式：影城現場、官方網站、APP
數位3D票價：380元／數位2D票價：310元
IMAX 3D票價：430元
IMAX 3D最佳位置：M、N、O排13至23號

▲▼威秀影城IMAX座位圖。（圖／翻攝自威秀影城app）

（三）板橋大遠百威秀
 數位3D票價：410元／數位2D票價：340元
IMAX 3D票價：480元
IMAX 3D最佳位置：F、G、H、I排11至22號

▲▼威秀影城IMAX座位圖。（圖／翻攝自威秀影城app）

（四）京站威秀
 數位3D票價：420元／數位2D票價：350元 
最大廳6廳

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》預售情報。（圖／翻攝自威秀影城臉書）

【國賓影城】

第一場放映：4月24日（三）上午10點起（尚未確定）

（一）西門國賓大戲院
 3D 410元／2D 340元／D-BOX 2D版 560元
ATMOS巨幕廳放映規格：2D版本（適用2D票價）
巨幕廳最佳位置：第13、14排

（二）微風廣場
 最大廳放映規格：2D

（三）長春廣場
 最大廳放映規格：2D

▲▼《復仇者聯盟4》國賓影城提前開跑。（圖／國賓影城提供）

【秀泰影城】

購賣方式：影城現場、官方網站、APP
第一場放映：目前維持平常一樣

（一）今日秀泰影城
 3D票價：360元／2D票價：300元

（二）欣欣秀泰影城
 3D票價：360元／2D票價：310元

（三）樹林秀泰影城
 巨幕廳2D票價：360元／3D票價：360元／2D票價：310元
巨幕廳最佳位置：9排13至16號、10排13至14號

（四）台中站前秀泰影城
 巨幕廳2D票價：350元／3D票價：350元／2D票價：300元

（五）台中文心秀泰影城
 巨幕廳2D票價：360元／3D票價：360元／2D票價：310元

（六）嘉義秀泰影城
巨幕廳2D票價：340元／3D票價：340元／2D票價：290元

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照、《復仇者聯盟4：終局之戰》海報、《復仇者聯盟4：終局之戰》首圖。（圖／翻攝自Avengers臉書）

▲《復仇者聯盟4：終局之戰》3D海報。（圖／翻攝自Avengers臉書）

【新光影城】
第一場放映：台中新光影城 4月24日（三）早上8點30分

（一）台北新光影城
 最大廳放映規格：2D
3D票價：350／2D票價：290

（二）台中新光影城
 最大廳放映規格：Atmos 3D

一般廳
ATMOS 3D票價：380／ ATMOS 2D票價：320／3D票價：370／2D票價：310

MX4D
ATMOS 3D票價：580／ ATMOS 2D票價：520／3D票價：570／2D票價：510

（三）台南新光影城
 最大廳放映規格：2D
ATMOS 3D票價：360／ ATMOS 2D票價：290／3D票價：350／2D票價：290

▲▼《復仇者聯盟4》新光影城贈品。（圖／新光影城提供）

【凱擘影城】
 第一場放映：4月24日（三）早上6點30分
旗艦大廳放映規格：2D
3D票價：350元／旗艦2D票價：330元／2D票價：290元

▲▼《復仇者聯盟4》凱擘影城贈品。（圖／凱擘影城提供）

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漫威, 復仇者聯盟, 復仇者聯盟4, 復仇者聯盟4：終局之戰

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