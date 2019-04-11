獨家／《復仇者聯盟4》全台第1場「早上6點」在這裡！　預售搶票攻略出爐

記者洪文／台北報導

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）台灣預售票將在12日中午12點正式開賣，而國賓影城今早宣布搶先在12日半夜0點開放搶票。《ETtoday》整理大台北地區熱門影城以及具備IMAX、4DX、巨幕等規格影廳搶票攻略，全台第一場放映時間也出爐，如果不想要被爆雷的觀眾，勢必得好好應戰搶票。

由於片商並未開放上映前特映會，美麗華大直影城向《ETtoday》表示，IMAX 3D第1場放映時間提早至清晨6點，「我們是全台最早放映的第一場！」而台中第一場則在凱擘影城早上6點30分旗艦大廳2D放映，國賓影城、秀泰影城早場時間暫時維持不變，而威秀影城暫不提供上映時刻。

《復仇者聯盟4：終局之戰》在世界各地陸續開賣預售票，不少地區傳出搶票「災情」，像是美國一開賣售票系統便癱瘓長達1小時。對此，美麗華大直影城已先請資訊部備戰，對接下來預售搶票「有信心」，而威秀影城、國賓影城、秀泰影城也在備戰狀態，希望觀眾可以購票順暢。

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▲《復仇者聯盟4：終局之戰》IMAX海報。（圖／翻攝自Avengers臉書）



【美麗華大直影城】全台第1場、全台最大IMAX 3D銀幕

購賣方式：影城現場、官方網站、APP

第一場放映：4月24日（三）早上6：00 IMAX 3D

IMAX 3D票價490元／3D標準廳票價390元／2D標準廳票價320元

IMAX廳最佳位置：K、L排14至26號

【威秀影城】

購賣方式：影城現場、官方網站、APP

第一場放映：尚未確定

（一）信義威秀

數位3D票價：420元／數位2D票價：350元

4DX 3D票價：620元

4DX 3D最佳位置：D、E排7至10號

（二）日新威秀

購賣方式：影城現場、官方網站、APP

數位3D票價：380元／數位2D票價：310元

IMAX 3D票價：430元

IMAX 3D最佳位置：M、N、O排13至23號

（三）板橋大遠百威秀

數位3D票價：410元／數位2D票價：340元

IMAX 3D票價：480元

IMAX 3D最佳位置：F、G、H、I排11至22號

（四）京站威秀

數位3D票價：420元／數位2D票價：350元

最大廳6廳

【國賓影城】

第一場放映：4月24日（三）上午10點起（尚未確定）

（一）西門國賓大戲院

3D 410元／2D 340元／D-BOX 2D版 560元

ATMOS巨幕廳放映規格：2D版本（適用2D票價）

巨幕廳最佳位置：第13、14排

（二）微風廣場

最大廳放映規格：2D

（三）長春廣場

最大廳放映規格：2D

【秀泰影城】

購賣方式：影城現場、官方網站、APP

第一場放映：目前維持平常一樣

（一）今日秀泰影城

3D票價：360元／2D票價：300元

（二）欣欣秀泰影城

3D票價：360元／2D票價：310元

（三）樹林秀泰影城

巨幕廳2D票價：360元／3D票價：360元／2D票價：310元

巨幕廳最佳位置：9排13至16號、10排13至14號

（四）台中站前秀泰影城

巨幕廳2D票價：350元／3D票價：350元／2D票價：300元

（五）台中文心秀泰影城

巨幕廳2D票價：360元／3D票價：360元／2D票價：310元

（六）嘉義秀泰影城

巨幕廳2D票價：340元／3D票價：340元／2D票價：290元

▲《復仇者聯盟4：終局之戰》3D海報。（圖／翻攝自Avengers臉書）



【新光影城】

第一場放映：台中新光影城 4月24日（三）早上8點30分

（一）台北新光影城

最大廳放映規格：2D

3D票價：350／2D票價：290

（二）台中新光影城

最大廳放映規格：Atmos 3D

一般廳

ATMOS 3D票價：380／ ATMOS 2D票價：320／3D票價：370／2D票價：310

MX4D

ATMOS 3D票價：580／ ATMOS 2D票價：520／3D票價：570／2D票價：510

（三）台南新光影城

最大廳放映規格：2D

ATMOS 3D票價：360／ ATMOS 2D票價：290／3D票價：350／2D票價：290

【凱擘影城】

第一場放映：4月24日（三）早上6點30分

旗艦大廳放映規格：2D

3D票價：350元／旗艦2D票價：330元／2D票價：290元