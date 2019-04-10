貓咪乖乖畫上「僵屍妝」　《禁入墳場》訓練師「1個妙招」成功收服

記者洪文／綜合報導

改編自恐怖大師史蒂芬金的經典驚悚小說電影《禁入墳場》（Pet Sematary），就連扮演殭屍的貓咪都需要做大量的特殊化妝。動物管理員寇克傑瑞特說：「最大的挑戰就是上色，不只是替一隻貓的毛染色這麼簡單，我們必須讓這隻貓看起來就像是剛從土裡爬出來，所以我們就得替這些貓抹上泥巴、黏上樹葉和糞便。」

▲《禁入墳場》劇照。（UIP提供，以下同）



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貓咪訓練師梅莉莎米莉特花了2個月的時間，運用正向聯想的訓練技巧，讓這些貓咪習慣特殊化妝的過程。特殊化妝團隊也打造了邱邱這隻貓的複製品，輔助真正貓演員的演出。謝凱西說：「我們得讓這些貓咪睡覺才能替牠們做特殊化妝，因為要讓任何動物乖乖待著不動真的很難，讓牠們睡覺這一招挺管用的。」

導演凱文寇許認為拍攝恐怖片的關鍵就是「勾起觀眾最深層的恐懼感」，可怕的怪物和惡魔當然很恐怖，但是深藏在人心的意念才是真正的恐怖，「很多偉大的電影都有超自然的靈異題材，我也很喜歡這些電影，但是這部電影特別讓我有感覺。」

製片馬克瓦拉迪安也同意真正的恐怖不一定是潛伏在黑暗中的怪物，而是絕望能夠改變一個家庭的內心。導演丹尼斯魏邁爾說：「很多恐怖片其實只有驚嚇效果而已，但是這部電影卻深入探討家庭發生的這種悲劇，這就能為這部電影增添另一個層面。」



傑森克拉克演出《禁入墳場》的主人翁路易斯克里德，也是他演過最令人感到不安的電影之一，「這部電影深入地呈現出真正的恐怖是什麼，小說中有很棒的一句話，就在路易斯走過樹林深處的沼澤而且看到溫迪哥怪物之後，他對自己說：『好好考慮這件事。』但是他後來還是打破了生死禁忌。

《禁入墳場》改編自恐怖大師史蒂芬金的經典驚悚小說，本片導演是凱文寇許和丹尼斯魏邁爾（《腥夢驚魂》）；編劇是傑夫布勒（《鬼裔》）；改編自史蒂芬金（《鬼店》）原著小說的電影故事作者則是麥特格林柏，主要演員包括傑森克拉克（《登月先鋒》）、艾美塞梅茲（《最美麗的死法》）、潔特勞倫斯（《雪人》）以及約翰李斯高（熱門影集《王冠》）。

《禁入墳場》一片描述路易斯克里德醫師（傑森克拉克 飾），帶著他的太太瑞秋（艾美塞梅茲 飾）和兩個年幼的小孩，從波士頓搬到緬因州的鄉下，他在那裡發現了隱藏在他們新家附近樹林深處的一座神秘的墳場。當一場悲劇發生，路易斯就向他有點古怪的鄰居賈德森柯蘭鐸（約翰李斯高 飾）求助，沒想到卻觸發了一連串危險的連鎖反應，也釋放出一股難以理解的邪惡力量，造成可怕的後果。

《禁入墳場》4月12日在台上映。