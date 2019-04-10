關鍵開幹／憶起八仙塵爆事件 蔣欣宸淚灑節目現場

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「當下我真的以為我要死了！」蔣欣宸仍心有餘悸的說，八仙塵爆發生當下恐懼，2015年的意外讓蔣欣宸人生驟變，但她忍過疼痛、勇敢面對外界異樣目光，更自比「火海中的美人魚」，這漫漫復健過程她如何挺過？又如何再次重生？18日《關鍵開幹》邀請火吻人魚蔣欣宸現身說法，同時邀請資深媒體人許聖梅、資深媒體人黃敬平、歷史老師曹若梅參與討論，更多節目內容請鎖定《關鍵開幹》陪你一起幹盡天下不平事。

▲幹哥彭華幹新節目「關鍵開幹」首錄。（圖／節目中心）



2015年6月27日台北八仙塵爆釀15死484傷，讓蔣欣宸人生變調，她被大火灼燒40秒、無法掙脫，就院後被判定全身91％灼傷，儘管最後撿回一條命，四肢、胸背卻留下大面積疤痕。3年來她接受21次植皮重建手術，因傷口疤痕過厚，影響到手部及腳趾關節的活動，至今還要定期到醫院復健。



在節目中蔣欣宸憶起塵爆當下，仍心有餘悸表示「火直接往我臉上撲，當下我真的以為我要死了！」，不過談起復健過程的艱辛，蔣欣宸表示自己一度萬念俱灰想放棄生命，不過看到媽媽堅強的撐起家計，及男友日夜的照料陪伴，讓蔣欣宸感動到忍不住淚灑攝影棚。



而因為這場火吻，蔣欣宸最無法接受就是自己大面積的燒傷皮膚，她感到非常自卑，甚至覺得外表已經不能見人，但因為男友從她受傷後一直不離不棄，更在自己手腕內側上刺「火海人魚」的圖樣鼓勵她，讓蔣欣宸勇敢的活下來，歷經人生最黑暗的時期，蔣欣宸浴火重生後蛻變為最美、最璀璨的人魚。



另外，看到在俄羅斯有一個真的「人體X光機」，眼睛擁有透視功能，能夠直接清楚的看透人體內臟器官，這種超凡的雙重視覺特異功能，更讓專家學者驚訝到目瞪口呆，無法以科學解釋。



而近日一則消息讓網友們看到紛紛驚呼，「慈禧太后」第五代的外孫女葉赫那拉．姝宏真面目曝光，她笑起來相當親切，眉宇間更流露出滿滿溫柔氣質，提起毛筆揮毫的模樣更是堪稱一代才女，更有網友把她們的面部進行對比，發現相似度極高，紛紛驚喊：「姝宏可能是慈禧轉世。」所有獨家又勁爆的內容，鎖定4月18日週四下午13：00《關鍵開幹》邀請火吻人魚蔣欣宸現身說法，主持人幹哥彭華幹陪你一起幹盡天下不平事。