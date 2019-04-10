等了18年！《怪獸電力公司》推出正宗續集　「結局後6個月」主角換成他

記者洪文／綜合報導

《怪獸電力公司》2001年全球票房大賣，2年後推出《怪獸大學》為前傳故事，觀眾始終好奇結局之後的故事。如今暌違18年，迪士尼為了即將推出的串流影音平台Disney+，確定推出影集《怪獸上班囉》（暫譯，Monsters At Work），故事以首集的「結局後6個月」為主，終於等到正宗續集故事。

▲《怪獸電力公司》劇照 。（圖／迪士尼提供）



根據外媒《好萊塢報導》消息，《怪獸上班囉》預計2020年推出，故事發生在首集結局6個月之後，電力公司正在蒐集兒童的笑聲，為怪獸之都持續提供燃料。這次主角換成全新角色Tylor Tuskmon（由《廣告狂人》班費德曼（Ben Feldman）配音），他是一位非常有才華且熱心的工程師，夢想能跟大眼仔、毛怪一起工作。

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《怪獸上班囉》卡司集結《怪獸電力公司》原班配音陣容，包括「大眼怪」比利克里斯托（Billy Crystal）、「毛怪」約翰古德曼（John Goodman）、「雪怪」約翰雷森伯格（John Ratzenberger）、大眼仔女友「西莉亞」珍妮佛提莉（Jennifer Tilly）、「羅茲」鮑伯彼得森（Bob Peterson）確定回歸。

這次《怪獸上班囉》加入7個全新角色，除了主角Tylor Tuskmon《廣告狂人》班費德曼配音之外，《STAR WARS：最後的絕地武士》美籍越南裔女星凱莉瑪莉陳（Kelly Marie Tran）將獻聲Tylor的紅顏知己，還有Henry Winkler配音暴躁老闆Fritz、Lucas Neff 配音投機取巧的水管工人Duncan、《可可夜總會》Alanna Ubach配音愛管閒事又保守的Cutter、Stephen Stanton配音裁縫師Smitty、Aisha Tyler配音Tylor媽媽Millie Tuskmon。