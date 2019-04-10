贈獎／梅爾吉勃遜搭上「殺人醫生」西恩潘　《牛津解密》真相解鎖！

娛樂中心／綜合報導



許多人讀過《牛津字典》，卻可能不知道在字典的籌備過程當中，竟有一位遭到終身監禁的瘋狂天才醫生加入編纂行列！一部改編真人真事、揭露英國政府封鎖上百年機密檔案的電影《牛津解密》，即將在4月19日於台灣震撼上映。





▲《牛津解密》4月19日正式上映。（圖／采昌國際多媒體提供）



莫瑞教授（梅爾吉勃遜飾演）接下《牛津英文大字典》的編纂工作，立志要打造一部有史以來搜羅最廣的字典。不過以當時的人力與科技，完成這項龐大的編纂工程，至少需要一個世紀。於是，莫瑞教授想出開創性的「群眾外包」方式，向世人收集詞彙，並期望透過這個方法，加速字典的編纂進度。

在收集詞彙的過程當中，他發現有位麥納醫生（西恩潘飾演），獨自貢獻上萬多條引語，這是連專業語言學者都難以完成的龐大工作量。就在編委會決定向這位醫生致敬時，卻發現一個驚人事實…。原來，麥納醫生因為殺人被判終身監禁在精神病院，是個被判定為瘋子的人…。究竟一位被終身監禁的瘋狂醫生，以及一位嚴以律己的博學教授，要如何共同打造史上最偉大的英文字典呢？





▲▼《牛津解密》劇照。（圖／采昌國際多媒體提供）





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◎活動時間：4/10(三)至4/15(一) 12:00止

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