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贈獎／梅爾吉勃遜搭上「殺人醫生」西恩潘　《牛津解密》真相解鎖！

娛樂中心／綜合報導

許多人讀過《牛津字典》，卻可能不知道在字典的籌備過程當中，竟有一位遭到終身監禁的瘋狂天才醫生加入編纂行列！一部改編真人真事、揭露英國政府封鎖上百年機密檔案的電影《牛津解密》，即將在4月19日於台灣震撼上映。

《牛津解密》海報。（圖／采昌國際多媒體提供）
▲《牛津解密》4月19日正式上映。（圖／采昌國際多媒體提供）

莫瑞教授（梅爾吉勃遜飾演）接下《牛津英文大字典》的編纂工作，立志要打造一部有史以來搜羅最廣的字典。不過以當時的人力與科技，完成這項龐大的編纂工程，至少需要一個世紀。於是，莫瑞教授想出開創性的「群眾外包」方式，向世人收集詞彙，並期望透過這個方法，加速字典的編纂進度。

在收集詞彙的過程當中，他發現有位麥納醫生（西恩潘飾演），獨自貢獻上萬多條引語，這是連專業語言學者都難以完成的龐大工作量。就在編委會決定向這位醫生致敬時，卻發現一個驚人事實…。原來，麥納醫生因為殺人被判終身監禁在精神病院，是個被判定為瘋子的人…。究竟一位被終身監禁的瘋狂醫生，以及一位嚴以律己的博學教授，要如何共同打造史上最偉大的英文字典呢？

《牛津解密》劇照。（圖／采昌國際多媒體提供）
▲▼《牛津解密》劇照。（圖／采昌國際多媒體提供）
《牛津解密》劇照。（圖／采昌國際多媒體提供）
 
==== 參加活動！送你看《牛津解密》====

 ◎活動時間：4/10(三)至4/15(一) 12:00止

◎活動辦法：

1. 加入「ETtoday看電影」粉絲團

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◎得獎獎項： 《牛津解密》交換券一組(2張)  
使用時間：4/19起首輪上映期間
使用地點：全台首輪戲院皆可使用

◎得獎公布：4月15日（一）14：00公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請於4/17(三)前臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目提供真實姓名、手機號碼、地址(含郵遞區號)，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用，活動小組收到資料後會盡快將票券寄出，逾時回覆將喪失得獎資格，獎項作廢處理。

2.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F

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關鍵字

電影, 贈獎, 梅爾吉勃遜, 西恩潘, 牛津解密

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