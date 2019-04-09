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羅志祥摟大咖女神跳舞！她羞抱「小小豬」嚇：以後抱不動了

記者盧薇淩／台北報導

 「亞洲流行天王」羅志祥籌備3年多的第12張音樂作品《NO IDEA》，12日將全球發行，9日再推新歌《NO LOVE》，找來影視、歌壇都表現亮眼的宋茜出演MV，她以華麗金色露肩晚裝造型亮相，小豬則以VERSACE帥氣花西裝登場，只見兩人在MV裡親密跳貼面舞，宋茜還抱著「小小豬」，讓現場笑聲不斷。

▲▼羅志祥宋茜拍mv 。（圖／EMI提供）

▲▼羅志祥、宋茜拍MV。（圖／EMI提供）

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MV打造歐洲東方快車的復古時空背景，第一次碰面就要演熱戀，對害羞的宋茜來說壓力不小，加上拍攝前一晚，她才從米蘭時裝週返回，時差都還來不及調整，就直接投入小豬的MV拍攝，讓小豬非常感動。羅志祥想起以前搭火車，從基隆坐到七堵，由於每一站都停，車程時間除了跟對坐的人對看，睡覺還會不小心躺在隔壁的肩膀上，他開玩笑說：「所以上車都先挑好看的坐隔壁。」

▲▼羅志祥宋茜拍mv 。（圖／EMI提供）

▲羅志祥、宋茜跳雙人舞。（圖／EMI提供）

當導演請兩位想像在酒吧中跳貼面舞的熱戀感，小豬用輕鬆的方式帶領宋茜跳雙人舞，當導演下指令要一旁的燈光師控制燈光「搖起來」，背對導演的小豬只聞聲，以為導演是要他「搖起來」，從深情款款地小滑步，突然大動作的扭腰擺臀，逗得宋茜止不住地大笑。

▲▼羅志祥宋茜拍mv 。（圖／EMI提供）

▲羅志祥、宋茜在MV中有親密舉動。（圖／EMI提供）

前陣子宋茜收到一隻「小小豬」作為生日禮物，拍片時她特別抱著小小豬到場，有過養豬經驗的羅志祥分享養豬心得，表示以前養迷你豬，最後越長越大竟像山豬一樣，不但有黑毛還有長長的獠牙，他開玩笑地嚇宋茜，「小心現在會撒嬌要人抱，後面就抱不動了！」兩人「以豬會友」很快建立起默契。

▲▼羅志祥宋茜拍mv 。（圖／EMI提供）

▲▼宋茜帶小小豬到場拍攝。（圖／EMI提供）

▲▼羅志祥宋茜拍mv 。（圖／EMI提供）

▲▼羅志祥宋茜拍mv 。（圖／EMI提供）

▲▼羅志祥宋茜拍mv 。（圖／EMI提供）

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