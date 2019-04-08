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全盲不可怕！視障歌手攀5樓高　3度跟媽祖遶境「持續挑戰」

▲王俊傑全盲卻熱愛挑戰 。（圖／獨一無二娛樂）

▲王俊傑全盲卻熱愛挑戰 。（圖／獨一無二娛樂）

記者盧薇淩／台北報導

「鋼琴詩人」王俊傑去年發行專輯《耳朵帶我去旅行》頗受好評，雖然先天全盲，但王俊傑熱愛生命、勇於挑戰，日前更與好友相約挑戰五層樓高的攀樹體驗，也幽默自嘲：「古人說登高望遠，而我則是登高聽遠。」今年他將第三度參與白沙屯媽祖的繞境活動，同時也說未來若有機會，還想要體驗攀岩、熱氣球、水上摩托車等。

王俊傑不受眼睛的限制，總愛做各種嘗試，熱愛旅行的他，敢自己一個人帶著手杖全台走透透，感受各地不同的環境與人情味。去年發行《耳朵帶我去旅行》，專輯中的每一首歌曲，都是他經歷半年在全台旅行過程中所累積的創作成果。

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▲王俊傑全盲卻熱愛挑戰 。（圖／獨一無二娛樂）

▲王俊傑挑戰五層樓高的攀樹體驗。（圖／獨一無二娛樂）

王俊傑說：「看不見並不可怕，只要用心感受，自然可以感知到各種生活裡的樂趣與溫度。」這各式各樣的滋味更是他創作的來源。問及家人朋友會不會替他擔心？親人好友總有個有趣的共同答案：「王俊傑自出生起就看不見這個世界，他自然會比我們任何看得見的人都還要小心，我們都相信他可以好好保護自己。」

王俊傑從事編曲、配樂與唱片製作長達20年，更曾先後入圍金曲獎及金音獎，熱愛音樂的他，與就讀國一的女兒王敬筑更是父女情深，女兒不但曾經擔任他音樂會的嘉賓同台演出，更在專輯中獻聲配唱，他也曾為女兒譜寫歌曲《心肝女兒》。由於家住淡水，連續三張專輯鋼琴部份都在淡大音樂廳錄製，他10日將回饋校方，舉辦「耳朵帶我去旅行-說唱分享會」。

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王俊傑, 視障, 攀樹

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