看《西班牙寄宿家庭》心都溫暖了！羅PD再創成功的兩大法則

文／鍾樂偉

由擁有收視保證的南韓綜藝節目製作人羅䁐錫（羅PD）製作，再一次邀請車勝元與柳海真，兩位曾經在舊作《一日三餐：晚材島與高敞篇》取得叫好又叫座的收視成績，相隔兩年多再次聚首，合作拍攝新一季韓國綜藝節目，名為《西班牙寄宿家庭》（스페인 하숙）（以下稱寄宿）。

這次被外界稱為「一日三餐：西班牙篇」的《寄宿》，已於3月中隆重首播，除了原有班底以外，今次也羅PD特意在節目中加入了韓國名模兼演員「裴正南」作為第三位主持，以三人在國外遇到韓國旅客，送上禮物般的家常飯和珍貴的回憶為宗旨，於長達800公里的聖地牙哥朝聖之路上，開設一家專為韓國背包客提供一晚短休食宿服務的「寄宿之家」，讓他們可在外地透過三人安排的韓國暖心家鄉美食與體貼的留宿體驗，一解思鄉之情，也可為他們傳遞力量，支持他們往下艱辛的路程。

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羅䁐錫、車勝元與柳海真三人共同建構的化學作用，當然沒有叫觀眾失望，首播收視已經超過7.5%，其後更節節上升，在第3集更一步步地上升至9.2%。雖然正如羅PD早前在節目簡介會上說，他擔心《寄宿》會給觀眾一種重覆著前作《一日三餐》的感覺，而實際上它當然在鏡頭鋪陳與呈現上，包含著不少舊作的特色，但同時，我們也不難發現，一直以不斷求變、誓言每一次節目都能為觀眾提供新概念的羅PD，在這次新節目裡，也嘗試擺脫一些尋常元素，推出了截然不同的新節目效果，滿足觀眾。

激發旅行與料理的創意

熟悉羅PD節目的人，不會對他近年製作的綜藝節目中兩大元素感到陌生 — 「旅行」與「料理」。以旅行作為綜藝節目的題材從來都不缺乏，因為旅行就是脫離日常生活的特別經歷，絕對是製作綜藝的不死元素。但是，正猶如旅遊本身能涉及的內容太多，要掌握箇中的節奏與方向，成功突圍，也有一定難度。

相反而言，料理卻是百分百與如常生活一樣的習慣，要把日復一日的沉悶內容變得具吸引力，同樣極具挑戰性。如今，羅PD最為人欣賞之處，正好就是把這兩種看似不一樣，但卻相互牽引的元素擺放一起，結合並生產出一種全新的節目類別，嘗試在日常中呈現出不平凡的生活面向。

因而《寄宿》便可以理解為《一日三餐》與《尹食堂》的延續篇。一方面把善於烹調的「車大嬸」（車勝元暱稱）的家常小菜，從韓國的晚材島與高敞帶出來，並把只有柳海真與每集嘉賓的口胃，擴充讓海外及非明星的素人享用。

再來藉「尹食堂」在海外建立的口碑與名氣，《寄宿》也置入了全新的任務。其實「聖地牙哥朝聖之路」不是韓國綜藝節目的陌生題材，去年JTBC的綜藝節目《一起走吧》也曾介紹過相同路徑，但這次《寄宿》則嘗試以新切入點，向踏上遠征之路的韓國同胞，透過思鄉的家鄉美食提供給他們精神力量。這種在反覆的題材同中求異，把原來的混合新效果，就是《西班牙寄宿》叫人期待的主因。

更以「人」為交流元素

相較於之前如《一日三餐》同樣以料理為重心的韓國綜藝節目，《寄宿》不光以韓國藝人為核心，更嘗試把焦點轉放在藝人跟那些素人之間的相互接觸與交流，使節目中「人」元素更為豐富與立體。

「如果比昨天的客人來得更多、更熱鬧點那就好了…」這正是《寄宿》中車勝元、柳海真與裴正南三人經常掛在嘴邊的話。

與給予孤獨感的《一日三餐》截然相反，《寄宿》最有趣之處，在於它節目內的每一天，都充滿著大量的不確定性，究竟誰來光顧、有多少人會來投宿、投宿的人有什麼經歷，三位主持都無法預知，全都得等待當天下午才能揭曉。另外，由於那座位於比耶爾索自由鎮的宿舍，是讓背包客解決吃飯和住宿問題的地方，所以跟前作的《尹食堂》相比，它與客人建立的接觸與距離更多、更近。

但是，節目內卻不會把「人」的重點，放在那些留宿者的個人經歷身上，反而是投放在三位節目成員，如何竭盡全力為客人提供溫暖與窩心的加油服務身上，好比車勝元如何期待，並為客人準備每一天的膳食；柳海真如何每天在宿舍門外製作各式各樣的木製傢俱，但每當有背包客走進宿舍，他都會戰戰兢兢地奔跑回到接待處，等待客人到來；裴正南則不斷背誦筆記本上那些密密麻麻的西班牙各種單詞，並跟其他商店的店主交談。這都是讓觀眾感受到「人」溫馨平靜的氣氛之處。

羅PD向來是一個熟悉如何拆解，並善於觸動人基本感官元素的節目製作專家，每一次他都能讓演出他節目內的藝人，展現出發自他們內心的親和力，在鏡頭下透過人與人的接觸，傳遞給看著節目的觀眾，叫他們同樣產生共鳴。

同時，在他擅於突破舊有框框的作風下，作為觀眾的我們也能藉著放下急速的步伐，深刻地反思自己人生一直在忽略的東西，並在他的鏡頭號召下活出另類人生的可能。在《一日三餐》播出後韓國社會吹起了「歸園田居」與過著自給自足及有機生活的潮流，不知這次《西班牙寄宿家庭》，又會在韓國吹起什麼樣的新社會文化潮流？

（以上圖片皆由愛奇藝台灣站提供）

本文由鍾樂偉【韓綜《西班牙寄宿》：不斷進化突破自己的羅䁐錫 PD】授權提供

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