地獄怪客踢館沙贊沒在怕　各家超級英雄四月戲院相逢

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▲ETtoday全球娛樂看板節目《星光好選喆》四月起改為每周一下午兩點首播、周日八點重播。

記者王筱筑／綜合報導

今天下午2點首播的《星光好選喆》要讓你的四月天精彩連連！節目上將介紹多部近期上映的強檔外片，從夯片續作、新型英雄、驚悚懸疑到經典改編，內容包羅萬象，都能滿足各式口味的影迷們！主持人簡立喆在節目一開場就化身為「血后」薇薇安妮妙，來介紹《地獄怪客：血后的崛起》這部睽違11年再起的續集，這次地獄怪客遇上超棘手反派，由蜜拉嬌娃薇琪飾演來自地獄、長生不老的「血后」妮妙，究竟這場暗黑對決會有多大尺度R級逼真呈現呢？更有獨家片段，跟著《星光好選喆》搶先看。今天節目結尾還有畢書盡萌翻的NG驚喜片段！

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CATCHPLAY、公共電視與HBO Asia共同推出的年度旗艦大戲《我們與惡的距離》，推出之後大受好評，戲裡如實探討媒體亂象，與新聞工作者的內心掙扎與家庭生活，也引發討論，值得眾人深思。本週由另外兩位主演曾沛慈、林哲熹接受《星光好選喆》獨家專訪，兩人在在戲裡也有別於以往的突破演出，為了角色做足準備，甚至演得太投入，演到身心俱疲？《我們與惡的距離》主角群們獨家分享幕後準備角色的心路歷程。

《沙贊！》是DC宇宙的第7部超級英雄獨立電影，只要喊出「Shazam」，15歲少年就會立馬搖身一變，成為40歲的神力帥大叔，還要拯救世界？獨特的幽默感與另類英雄個性讓沙贊在DC宇宙中自成一格，節目中將有更詳盡的《沙贊！》與DC宇宙史的解析。

▲《侵密室友》伊莎貝雨蓓、克蘿伊摩蕾茲。（圖／CatchPlay提供）

由法國「百變影后」伊莎貝雨蓓和「超殺女」克蘿伊摩蕾茲主演的《侵密室友》，描述年輕女性與謎樣寡婦，由於丟失手提包事件而結識出的危險情誼，一個善意的舉動，竟然引來無妄之災？以《鋼琴教師》走紅的坎城影后伊莎貝雨蓓再展極度瘋狂演技，與好萊塢人氣童星起家的克蘿伊摩蕾茲同台飆戲的驚人演出。

▲《小飛象》劇照。（圖／迪士尼提供）

迪士尼經典動畫真人版電影《小飛象》，由鬼才名導提姆波頓執導，延續經典小飛象的故事，讓經典再度感動所有人的心，片中各種親情感人又催淚？另外繼1992年《蝙蝠俠－大顯神威》後，提姆波頓、米高基頓、與丹尼狄維托三位再度聚首合作，有什麼樣的幕後火花？也在今天的《星光好選喆》影評分析當中。

國內外精彩專訪與獨家花絮片段，都在由 「最專業的電影主播」簡立喆 主持，每周一下午兩點首播、周日晚間八點重播的《星光好選喆》。本周節目還會送出《地獄怪客》限量Tshirt，在節目直播中按讚留言就有機會獲得，敬請各位電影達人們準時鎖定收看！

▼《星光好選喆》每集都有限量電影周邊商品要送給觀眾。（圖／海樂影業提供）

