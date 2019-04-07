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美國隊長力催「快拍《黑寡婦》」！最佳隊友戲外也是摯友：感情太好擦不出火花

文／密斯特獨角獸

「美國隊長」克里斯‧伊凡（Chris Evans）、「黑寡婦」史嘉蕾‧喬韓森（Scarlett Johansson）私底下感情極好，早先就合作過《極速A計畫》、《豪門褓母日記》等片，還曾一度在《美國隊長：酷寒戰士》為了逃避追殺時有吻戲，讓影迷猜測兩人是否有機會談戀愛。

可惜沒有。兩位超級英雄在漫威電影宇宙各自有各自的伴侶，隊長愛佩姬‧卡特（Peggy Carter），黑寡婦則鍾情於布魯斯‧班納（Bruce Banner）。

▲漫威電影。（圖／博偉提供）
（圖／博偉提供）

即便克里斯‧伊凡已經37歲，史嘉蕾才34歲，不過史嘉蕾是童星出身，資歷較深，克里斯曾不只一次表示，史嘉蕾對他而言就像姊姊一樣。

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克里斯也強調在《美國隊長2》裡面，兩人雖然一起逃難，似乎產生情愫，但其實並不是那麼單純。

「這很難定義，我認為這會讓觀眾更感同身受，這與現實生活很類似，不是每一個男性及女性的關係發展到最後，都會變成愛情，有些浪漫電影只是拍得太完美。

史嘉蕾也補充：「不過他們之間確實是有化學效應的。」

這似乎也定義了克里斯與史嘉蕾的關係，他們原本在校園喜劇片《極速A計畫》合作，卻幾乎沒有合作戲份，「我們幾乎沒有對到什麼戲，不過有一個場景要一起唱歌，事實上我前幾天才與克里斯聊這件事。」

同樣是俊男美女，兩人後來再次合作浪漫喜劇片《豪門褓母日記》，史嘉蕾演一名社會新鮮人，克里斯則是帥氣的富家公子，兩人在片中擦出愛火。

「我們那時都已經有點年紀了，拍戲時就像是，叫他過來吧，沒什麼大不了。」

▲漫威電影。（圖／翻設自推特）
（圖／翻攝自推特）

克里斯與史嘉蕾感情極好，克里斯確定演出「美國隊長」時曾向史嘉蕾徵詢意見，當時史嘉蕾已經在《鋼鐵人2》演出黑寡婦，她只是細心交代這位好友不要有太大壓力，努力做好自己就對了。

雖然兩人在戲外始終有伴侶，史嘉蕾結過兩次婚，第一次的丈夫還是「死侍」萊恩‧雷諾斯（Ryan Reynolds），如今正與脫口秀主持人柯林‧佑斯特（Colin Jost）交往。

克里斯目前單身，但他在演出《天才的禮物》時，曾與女主角珍妮‧史雷特（Jenny Slate）相戀，還曾復合過一次，但過沒多久又分手。

克里斯就像是個大男孩一樣，他與「鷹眼」傑瑞米‧雷納（Jeremy Lee Renner）曾在一次訪談中開錯玩笑，說「黑寡婦」的角色交錯在眾多男性曖昧，有如「蕩婦」，立刻引來許多網友抨擊。克里斯不僅第一時間就出面道歉，也不忘向他的好友史嘉蕾親口致歉。

「我們就像小孩一樣，用很冒犯的答案回答這個問題，讓很多粉絲不開心，我必須真誠的向此道歉。」

▲漫威電影。（圖／博偉提供）
（圖／博偉提供）

克里斯與史嘉蕾都相當愛國，他們還在休假時特地造訪土耳其、阿富汗以及卡達等地，與當地的美軍官兵舉辦見面會。有一次他們在阿富汗的見面會時，有個小孩問：「你們會在一起嗎？你們有可能會談戀愛嗎？」

「不，我受不了她。」克里斯開玩笑表示。

「史嘉蕾可說是我交情最久的朋友之一，在我們的事業中，有一個你可以交流求助的對象，不僅僅是朋友，更是一起經歷過許多事情的戰友，在電影事業之外也是一樣，我們都很高興，我們是最好的朋友。」

不是戀人，也能夠是永遠的好朋友，克里斯甚至在接受訪問時，曾直接向漫威影業喊聲，要他們趕快拍《黑寡婦》獨立電影。

「史嘉蕾無論做什麼都非常好，她在其他漫威電影都能夠存在感十足，即使有50個不同的超級英雄在銀幕上奔跑，她也不會讓大家忘了她，如果未來能趕快拍《黑寡婦》，我也不會感到驚訝，我相信史嘉蕾很樂意演出。」

有這麼好的朋友，夫復何求？

 

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密斯特獨角獸, 漫威電影, 黑寡婦, 美國隊長, 克里斯伊凡, 史嘉蕾喬韓森, 漫威, Marvel

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