ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

準備Pick起來！《Produce X 101》這些練習生還沒開播引話題

KKBOX韓語小編 KKBOX韓語小編

KKBOX韓語小編的無私推薦，為喜歡 K-POP 的你提供最新韓樂資訊..

文／Ms.哭包

韓國電視台Mnet製作的「Produce系列」選秀節目，每季播出均造成熱烈討論，今年來到第四季《PRODUCE X 101》，即將於5月3日播出。近日官方已公開主題曲《지마（X1-MA）》，也陸續釋出練習生們的簡介，相信大家看得眼花撩亂的同時，開始煩惱要Pick誰了。

▲《PRODUCE X 101》5月3日開播 你決定好要Pick誰了嗎？（圖／KKBOX提供）

就在3月21日，錄製主題曲影片的同天，Mnet舉辦了一場「PRODUCE X 101 BLUE CARPET CEREMONY」兼迷你見面會，是練習生們首次公開亮相的活動，他們各個卯足全力展現自己的魅力，造成不少話題。讓我們看看幾位已經抓住國民製作人心的練習生吧！

請繼續往下閱讀...

從前幾季來看，擔任主題曲Center（C位）的練習生，最後都有入選11名內，因此本季的Center是誰也備受關注。與前幾季不同，這次的Center並不是通過練習生相互投票決定，而是交由觀眾選擇。DSP娛樂旗下的孫東杓（손동표）搶得先機，擁有可愛的臉龐且個子嬌小，但強而有力的舞蹈讓大家眼睛為之一亮！

Starship娛樂往年派出的練習生：璉靜、鄭世雲、張員瑛、安俞真在節目中都取得很好的成績。這次派出5位練習生參加，其中宋亨俊（송형준）圓滾滾的眼睛與虎牙，讓不少粉絲大喊「好可愛～」、「讓人好想保護他」！不過有粉絲在底下的留言提到這支影片裡同門前輩的應援就佔了四分之三...

同樣超萌的還有Maroo娛樂的李真宇（이진우），承接師兄「Wink Boy」朴志訓的可愛魅力，在迷你見面會上以撒嬌擄獲了不少國民製作人的心！

出演過超夯韓劇《Sky Castle／天空之城》「秀韓」的李宥珍（이유진），這次挑戰的不是首爾醫大，而是以偶像出道。更特別的是他的應援影片有劇中媽媽「珍珍」吳娜拉加持，期待宥珍在節目中不同於戲劇演出的表現！

眾多練習生中，擁有超MAN形象的Peak極為搶眼！他曾參加過節目《看見你的聲音》第六季，以「舞蹈！唱歌！演技！都擅長的泰國版小賈斯汀（Justin Bieber）」的頭銜表演〈What do you mean〉，歌唱、舞蹈均讓大眾留下深刻的印象。

曾在YG生存節目《YG寶石盒》中亮相過的王君豪、Mahiro（日高真尋）、李美談（이미담）、姜碩華（강석화）、金成淵（김성연），五位練習生最終雖未出道，但已累積一定的人氣與實力。有幾位在節目結束後離開YG，但他們在《PRODUCE X 101》相聚再度力拼出道機會。其中台灣出身的王君豪，擁有燦爛笑容、歌唱實力也不錯，希望這次能有好成績！

另外，UP10TION的李鎭赫（이진혁）、金宇碩（김우석）；VICTON的韓勝宇（한승우）、崔秉燦（최병찬）；MYTEEN的金國憲（김국헌）、宋有彬（송유빈）等出道2～3年的現役偶像參賽，也造成不少話題。

最後私心推薦OUI旗下的金曜漢（김요한），他是JBJ成員金東漢的師弟。在主題曲《지마（X1-MA）》Ending畫面出現幾秒而已，卻已經成功擄獲小編的心，決定要Pick他啦～雖然成為練習生才三個月左右，但期待他在節目中展現更多的魅力！

推薦閱讀

二伯PO照報喜「阿貴要當哥哥了」！　網友嗨翻：恭喜

二伯PO照報喜「阿貴要當哥哥了」！　網友嗨翻：恭喜

《玩很大》驚見左下角「裸女日光浴」　無碼全播出…網驚呆

《玩很大》驚見左下角「裸女日光浴」　無碼全播出…網驚呆

劉在錫為大火災民捐5000萬！網民狂酸太少：是在開玩笑嗎

劉在錫為大火災民捐5000萬！網民狂酸太少：是在開玩笑嗎

馮提莫「耳下3cm短髮照」曝光！　齊眉短瀏海神逆齡驚呆4萬人

馮提莫「耳下3cm短髮照」曝光！　齊眉短瀏海神逆齡驚呆4萬人

《爸爸5》嗯哼暴風抽高！　直逼「166cm霍思燕胸口處」大長腿帥翻

《爸爸5》嗯哼暴風抽高！　直逼「166cm霍思燕胸口處」大長腿帥翻

郭彥甫直播崩潰爆哭！　「在台灣當藝術家很難」痛揭心聲

郭彥甫直播崩潰爆哭！　「在台灣當藝術家很難」痛揭心聲

李亮瑾哭慘劇透《炮仔聲》！　PO照「吳家發生大事」劇迷全崩潰

李亮瑾哭慘劇透《炮仔聲》！　PO照「吳家發生大事」劇迷全崩潰

GFRIEND老么Umji瘦成V字臉！攝影由下往上拍...照片超扯

GFRIEND老么Umji瘦成V字臉！攝影由下往上拍...照片超扯

《復仇者4》記者會「一堆空位」　鋼鐵人、索爾尷尬互看

《復仇者4》記者會「一堆空位」　鋼鐵人、索爾尷尬互看

安以軒剪新髮型！　曝老公一看崩潰了：趕快留回長髮

安以軒剪新髮型！　曝老公一看崩潰了：趕快留回長髮

雷／《我們與惡的距離》槍聲響！　賈靜雯和她互譙2分鐘超虐「評論一面倒」

雷／《我們與惡的距離》槍聲響！　賈靜雯和她互譙2分鐘超虐「評論一面倒」

白癡公主「正妹親姊長這樣」　一家都美女..完美大眼基因神複製

白癡公主「正妹親姊長這樣」　一家都美女..完美大眼基因神複製

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

二伯PO照報喜「阿貴要當哥哥了」！　網友嗨翻：恭喜

《玩很大》驚見左下角「裸女日光浴」　無碼全播出…網驚呆

劉在錫為大火災民捐5000萬！網民狂酸太少：是在開玩笑嗎

馮提莫「耳下3cm短髮照」曝光！　齊眉短瀏海神逆齡驚呆4萬人

《爸爸5》嗯哼暴風抽高！　直逼「166cm霍思燕胸口處」大長腿帥翻

郭彥甫直播崩潰爆哭！　「在台灣當藝術家很難」痛揭心聲

李亮瑾哭慘劇透《炮仔聲》！　PO照「吳家發生大事」劇迷全崩潰

GFRIEND老么Umji瘦成V字臉！攝影由下往上拍...照片超扯

《復仇者4》記者會「一堆空位」　鋼鐵人、索爾尷尬互看

安以軒剪新髮型！　曝老公一看崩潰了：趕快留回長髮

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Produce X 101, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 小優大尺度比基尼狂吸豔遇！「1晚3次搭訕」　被南韓歐巴帥暈
  2. 《玩很大》驚見左下角「裸女日光浴」　無碼全播出…網驚呆
  3. 《跑男7》最新嘉賓有王嘉爾！　還有「陸劇男神」名單曝光
  4. 郭彥甫「18年巨變」淚崩：付出的夢想是會被實現的
  5. KID主持《玩很大》爆肥25kg　海邊脫衣轉側面「C形肚突出」網傻眼：別再胖了
  6. 鏡象世界的驚悚反撲！《我們》發想完美　可惜2hr太刻意
  7. 周杰倫出賣Romeo..親自示範「暖爸視角」！五迷狂tag阿信：學一下
  8. 瘋電影／真愛，再出發　最搞笑為所欲為的青春癌末
  9. 火箭少女「登NBA表演新歌」　影片曝光…網崩潰：根本廣場舞
  10. 白癡公主「正妹親姊長這樣」　一家都美女..完美大眼基因神複製

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366