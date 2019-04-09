準備Pick起來！《Produce X 101》這些練習生還沒開播引話題

KKBOX韓語小編的無私推薦，為喜歡 K-POP 的你提供最新韓樂資訊..

文／Ms.哭包

韓國電視台Mnet製作的「Produce系列」選秀節目，每季播出均造成熱烈討論，今年來到第四季《PRODUCE X 101》，即將於5月3日播出。近日官方已公開主題曲《지마（X1-MA）》，也陸續釋出練習生們的簡介，相信大家看得眼花撩亂的同時，開始煩惱要Pick誰了。





就在3月21日，錄製主題曲影片的同天，Mnet舉辦了一場「PRODUCE X 101 BLUE CARPET CEREMONY」兼迷你見面會，是練習生們首次公開亮相的活動，他們各個卯足全力展現自己的魅力，造成不少話題。讓我們看看幾位已經抓住國民製作人心的練習生吧！

請繼續往下閱讀...

從前幾季來看，擔任主題曲Center（C位）的練習生，最後都有入選11名內，因此本季的Center是誰也備受關注。與前幾季不同，這次的Center並不是通過練習生相互投票決定，而是交由觀眾選擇。DSP娛樂旗下的孫東杓（손동표）搶得先機，擁有可愛的臉龐且個子嬌小，但強而有力的舞蹈讓大家眼睛為之一亮！

Starship娛樂往年派出的練習生：璉靜、鄭世雲、張員瑛、安俞真在節目中都取得很好的成績。這次派出5位練習生參加，其中宋亨俊（송형준）圓滾滾的眼睛與虎牙，讓不少粉絲大喊「好可愛～」、「讓人好想保護他」！不過有粉絲在底下的留言提到這支影片裡同門前輩的應援就佔了四分之三...

同樣超萌的還有Maroo娛樂的李真宇（이진우），承接師兄「Wink Boy」朴志訓的可愛魅力，在迷你見面會上以撒嬌擄獲了不少國民製作人的心！

出演過超夯韓劇《Sky Castle／天空之城》「秀韓」的李宥珍（이유진），這次挑戰的不是首爾醫大，而是以偶像出道。更特別的是他的應援影片有劇中媽媽「珍珍」吳娜拉加持，期待宥珍在節目中不同於戲劇演出的表現！

眾多練習生中，擁有超MAN形象的Peak極為搶眼！他曾參加過節目《看見你的聲音》第六季，以「舞蹈！唱歌！演技！都擅長的泰國版小賈斯汀（Justin Bieber）」的頭銜表演〈What do you mean〉，歌唱、舞蹈均讓大眾留下深刻的印象。

曾在YG生存節目《YG寶石盒》中亮相過的王君豪、Mahiro（日高真尋）、李美談（이미담）、姜碩華（강석화）、金成淵（김성연），五位練習生最終雖未出道，但已累積一定的人氣與實力。有幾位在節目結束後離開YG，但他們在《PRODUCE X 101》相聚再度力拼出道機會。其中台灣出身的王君豪，擁有燦爛笑容、歌唱實力也不錯，希望這次能有好成績！

另外，UP10TION的李鎭赫（이진혁）、金宇碩（김우석）；VICTON的韓勝宇（한승우）、崔秉燦（최병찬）；MYTEEN的金國憲（김국헌）、宋有彬（송유빈）等出道2～3年的現役偶像參賽，也造成不少話題。

最後私心推薦OUI旗下的金曜漢（김요한），他是JBJ成員金東漢的師弟。在主題曲《지마（X1-MA）》Ending畫面出現幾秒而已，卻已經成功擄獲小編的心，決定要Pick他啦～雖然成為練習生才三個月左右，但期待他在節目中展現更多的魅力！