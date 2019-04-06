《青春有你》冠軍9人出爐！李汶翰「UNINE」C位出道　第2名的他逆襲翻盤

記者李湘文／綜合報導

大陸選秀節目《青春有你》在6日晚間進行總決賽直播，不僅邀來《偶像練習生》出道組「Nine Percent」聲援，還找來何炅擔任主持人，關注度超高。最終獲得前9名的訓練生分別為李汶翰、李振寧、姚明明、管櫟、嘉羿、胡春楊、夏瀚宇、陳宥維、何昶希，將組成團體「UNINE」出道。

▲李汶瀚、李振寧分別以1、2名出道。（圖／翻攝自微博／愛奇藝青春有你）

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《青春有你》最終9人名單公開，雖然原本就都是上位圈，但其中李振寧的名次上升最多，從第7名衝到一位候補，最終以565萬票奪得第2名。他光是知道自己進入候補，就忍不住紅了眼眶，在台上含淚感謝所有導師、工作人員，也謝謝公司和粉絲，「從來沒想過自己能站到這麼高的位置，我覺得優秀的人很多，在這個期間我也迷茫過，也沮喪過，是你們給了我力量。」

李汶翰從《青春有你》主題曲開始就擔任C位，之後幾乎一路保持排名第1，如今獲得845萬票，跟其他成員差距懸殊，確定以「UNINE」C位出道，可說是眾望所歸。他在說感言時努力保持冷靜，但還是泛起淚光，「來這個節目以前，別人問我想拿第幾名，我說第一名，但是心裡其實沒有太大的底氣，是你們讓我有了這些底氣。我以後會站在更大的舞台上，跟你們一起走下去。」

▲《青春有你》第3到5名。（圖／翻攝自微博／愛奇藝青春有你）

總決賽現場氣氛感人，幾乎所有訓練生的家人都來到現場，坐在台下親自舉著手幅、吶喊著幫忙應援。其中，剛在《以團之名》成為冠軍之一的周藝軒也悄悄現身，來為同屬「UNIQ」的李汶瀚加油，還不忘自備寫著對方名字的燈牌，格外顯眼，也展現兄弟之間一路互相支持的情誼。

▲周藝軒帶著李汶翰燈牌來看《青春有你》總決賽。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲《青春有你》最終排名。（圖／翻攝自微博／愛奇藝青春有你）