《青春有你》決賽曲爆抄襲！一聽好熟悉「超像Wanna One」　粉絲怒：根本翻唱

記者李湘文／綜合報導

大陸選秀節目《青春有你》在6日晚間直播決賽，不僅邀請《偶像練習生》出道組「Nine Percent」坐鎮，還找來何炅擔任現場主持人，聲勢浩大。然而，在最後一集公開的2首決賽曲中，《暖色》一曲卻引起爭議，因為旋律神似韓團Wanna One的歌曲，受到粉絲熱議。

▲《青春有你》決賽曲《暖色》。（圖／翻攝自愛奇藝）

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《青春有你》6日播出總決賽，將留到最後的22位練習生分成2隊，進行最後一次競賽，分別表現2首新歌《暖色》、《The Last Day》。其中，《暖色》由徐方舟、管櫟、邵浩帆、陳濤、嘉羿、施展、姚弛、王喆、李振寧、鄧超元、吳承澤11人共同演出，管櫟獲得其他練習生票選第一，光榮擔任C位。

▲《暖色》被質疑抄襲Wanna One歌曲。（圖／翻攝自Wanna One推特）

2首決賽曲在直播中初次公開，原本應該是令人熱血沸騰的一刻，然而部分觀眾聽到《暖色》旋律，越聽越覺得熟悉，紛紛在微博發文質疑「只有我覺得暖色很像Wanna One的Nothing without you嗎」、「越聽越像Wanna One的歌」、「是不是Wanna One的歌填中文詞」、「根本翻唱吧」，節目都還沒播完，網路上已經一片熱議。

▲網友質疑《暖色》抄襲Wanna One和張杰。（圖／翻攝自微博）

有網友做出比對影片，指出《暖色》旋律跟Wanna One的《Nothing Without You》、《Beautiful》都十分神似，認為這首歌有抄襲嫌疑；另有人質疑部分旋律也跟張杰《一路之下》一模一樣，甚至聽著初次公開的《暖色》，自然而然就能唱出張杰的歌詞。

雖然歌曲引起爭議，但《青春有你》總決賽尚在進行，節目組目前還未做出回應。《青春有你》6日晚間將選出9人出道，團名確定為「UNINE」。

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