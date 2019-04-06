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阿妹《三天三夜》創作人阿怪病逝…享年45歲！　4天前才PO文

記者關韶文、傅家妤／綜合報導

台灣資深音樂製作人阿怪（陳志翰）在6日晚間驚傳病逝，知情人士也向《ETtoday星光雲》低調證實了此事。阿怪曾為多名知名歌手擔任製作人，也是有名的詞曲創作人，代表作包括阿妹的《三天三夜》，范逸臣的《I Believe》、《彩虹》等。

▲▼阿怪。（圖／翻攝自微博／阿怪、臉書／張惠妹）

▲阿怪曾幫阿妹創作《三天三夜》。（圖／翻攝自微博／阿怪、臉書／張惠妹）

據《新浪娛樂》報導，有網友在微博上爆料，阿怪近來不幸因病猝然離世，還特別發文悼念：「天妒英才。」隨後大陸歌手霍尊還在阿怪的微博發文下留言，並發了數個蠟燭的貼圖，疑似間接證實死訊，對此粉絲都感到非常震驚，紛紛留言悼念。對於阿怪離世消息，有知情人士也向《ETtoday星光雲》記者證實了。

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記者稍早致電詢問張惠妹經紀人陳鎮川，詢問張惠妹是否得知此事，陳鎮川透過訊息表示，「剛剛才聽說，我們都嚇到了。很震驚！很遺憾！很不捨！很難過！」阿怪老師生前為人相當貼心，跟他合作過的人都對他讚譽有佳，蕭敬騰經紀人Summer聽聞此事也表示，「很難過，阿怪老師是個音樂奇才，願他在另一個世界，繼續創造好歌給大家。」

▲女歌手文雯稱3天前剛與阿怪一起錄音。（圖／翻攝自微博／文雯）

▲女歌手文雯稱3天前剛與阿怪一起錄音。（圖／翻攝自微博／文雯）

大陸女歌手文雯也在微博發文稱，在3日才剛與阿怪一起錄音，沒想到卻突然聽到對方離世消息，她也非常震驚：「心裡有種說不出的滋味，4月3號還在一起錄音，結果成了最後一面！願天堂沒有苦痛！沒有煩惱與憂愁！一路走好！ 」

事實上，阿怪在2日剛在微博上發文，與粉絲分享一部舞台劇：「蜷川幸雄版羅密歐與茱麗葉」，沒想到事隔4天就傳出病逝的消息，讓大家都難以接受。阿怪本名是陳志翰，過去曾與不少知名歌手合作過，其中包括張惠妹、范逸臣、蕭淑慎、蕭敬騰等，最有名的代表作為《三天三夜》、《I Believe》、《不停有意外的世界》等，據悉他還是大陸節目《中國最強音》的音樂指導。

▲▼阿怪。（圖／翻攝自微博／阿怪、臉書／張惠妹）

▲阿怪2日才剛發文。（圖／翻攝自微博／阿怪）

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