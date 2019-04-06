朴敘俊「驅魔新片」上映時間確定！暗黑漫畫版海報公開

記者吳孟庭／綜合報導

韓星朴敘俊甩掉高富帥的「副會長」形象，準備從大銀幕回歸，新片《使者》（暫譯，사자）化身格鬥選手，遇上了驅魔祭司一起聯手對抗惡魔，而最新的海報也公開，朴敘俊舉起手來凝視鏡頭，但手掌卻留著鮮血，另一版漫畫風格每個人眼睛更變成紅光，還沒看到片段就已感受到鬼魅氣氛。

▲朴敘俊「驅魔新片」暗黑漫畫版海報公開。（圖／翻攝自Naver Movie）

《使者》找來美國DC漫畫家James Jin為電影作宣傳，畫出漫畫風格的《使者》海報，整體以黑白色系為主，但多個角色的眼睛被點上了紅光，包含中央的朴敘俊手掌上也紅通通的，風格詭異，卻也非常符合《使者》驅魔的主題。

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《使者》找來「國民影帝」安聖基，以及朴敘俊、《偉大的誘惑者》剛竄起的新生代男演員禹棹煥共同合作，在官方公開的三款海報中，似乎能看見每個人擔當的角色。朴敘俊在畫面上皺著眉頭，右手舉起來遮住了半邊臉，然而仔細一看，手掌被銳利物劃開，鮮血噴出，和漫畫版的海報如出一轍。

▲朴敘俊《使者》中飾演格鬥選手。（圖／翻攝自Naver Movie）

朴敘俊在新片將飾演格鬥冠軍選手，因小時候的悲劇失去父親，並經常作惡夢，而他遇上了安聖基飾演的「驅魔祭司」後，聯手對抗惡靈，第二款拿著十字架的海報，滄桑雙手似乎就是指安神父。

▲《使者》另外兩款海報用雙手暗喻角色。（圖／翻攝自Naver Movie）

第三款海報則是對應到禹棹煥的角色，裡面的人手持著骨頭製成的鋒利彎刀，戴著蛇型配飾，恐怕就是惡的化身。《使者》其實去年夏天就開拍，預計今年在炎熱7月消暑上映。

▲▼《使者》安聖基、禹棹煥。（圖／翻攝自Naver Movie）