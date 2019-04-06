專訪／游書庭出道「他一句話」當行政人員　超暖原因曝光

記者林彥君／專訪



25歲的游書庭雖是演藝圈新人，卻已參演過多部戲劇，在戲中，游書庭正、反派角色切換自如。和游書庭約了專訪，想聊聊入行2年期間，到底改變了多少。游書庭比約好的時間還早到，一見面就彬彬有禮的打招呼，露出他在房屋廣告中的誠懇笑容，陽光的感覺和他身上穿得黑白花襯衫形成「反差萌」。

▲游書庭出道後遇到很多貴人。（圖／艾迪昇提供）

游書庭在拍戲外，也是艾迪昇娛樂公司的行政人員，當初會進演藝圈，起初只是公司老闆在IG上發現他，私訊問：「對演藝圈有沒有興趣？」游書庭自認個性單純，上網查公司簡介後回覆訊息，還拍了一段自我介紹，一開頭就對鏡頭90度鞠躬。

公司老闆非常照顧游書庭，為讓從彰化「北漂」到台北的他不愁經濟來源，安排游書庭在公司處理行政事務，「我退伍後決定進演藝圈，家人擔心我到台北受騙，初期要忙上表演課跟試鏡，幸好有這份工作，讓我有固定收入。」

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▲游書庭兼職當公司行政人員。（圖／艾迪昇提供）

游書庭出道的時間不長，但一路上遇到很多貴人，藍正龍就是貴人之一。游書庭在台灣大陸都有拍戲，提到和導演藍正龍合作時，原本以為藍正龍難親近，藍正龍看完他的演法，會親切的示範。游書庭說，現場有一位身心障礙的演員，藍正龍耐心教導，散發慈父光芒。

游書庭在拍戲前，曾覺得戲劇前輩離他好遙遠，在拍戲中看到藝人私下不同的一面。游書庭在《我是顧家男》中飾演黃健瑋的下屬，黃健瑋看到他讀劇本時，眼神很不安，便主動上前溝通、對戲，女主角楊謹華則會做養生料理請劇組吃，「大咖藝人非常親民，反而是我畏畏縮縮。」

▲游書庭。（圖／艾迪昇提供）

游書庭雖是圈內新人，但很有長輩緣。游書庭在大陸拍一部武打戲，在劇中飾演妖魔，自認對武打基礎是零，男主角陳浩民現場示範一段武打動作給他看，還誇獎他：「第一次打成這樣，很好了！」苑瓊丹（石榴姐）到台灣時，看到游書庭，還說未來兩人可以飾演母子，讓他又驚又喜。

處女座的游書庭，處處要求完美，曾有強迫症，導致剛出道的那段時間不斷碰壁，「覺得自己表現不完美，就不敢踏出去試鏡，要求自己什麼事都要拿第一。」游書庭在求學時期功課好，分組討論時同學搶著跟他一組，「學霸」的過去，讓他在試鏡中受挫、感到壓力，「哇！他比我高、比我壯，還比我有錢又有才華。」

游書庭透露，入行的第一年，每天都失眠，不斷在心中想「如何讓自己更好？」後來靠著運動和內心調適，現在的游書庭可是充滿自信，能文能武。