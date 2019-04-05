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郭宗坤再進醫院動手術！　清明祭祖仍沒見柯以柔：我只盼她能和好

娛樂中心／綜合報導

名廚郭宗坤和老婆柯以柔仍在打離婚官司，但2月發現心臟病變，一度因心室血塊問題，住進加護病房，直到3月20日才出院。他近日將再度進醫院開刀，清除雙腳血管內的血塊，之後就要繼續出庭打官司，然而目前還沒見到妻小，無奈表示：「我只盼她能和好。」

▲郭宗坤將再度開刀。（圖／翻攝自臉書／郭宗坤、柯以柔）

▲郭宗坤將再度開刀，之後繼續跟柯以柔打離婚官司。（圖／翻攝自臉書／郭宗坤、柯以柔）

據《蘋果》報導，郭宗坤證實近日將開刀：「有身體才能照顧孩子家人。」不過這回只會清理雙腳血塊，心臟部分還得再觀察。他開完刀之後，22日將出庭繼續打離婚官司，然而先前曾聽柯以柔說要探病，但到現在還沒見到對方，只當應該是在忙，依然希望可以重修舊好，「能一起照顧孩子」。

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事實上，郭宗坤先前接受《ETtoday娛樂星光雲》採訪時，便透露至少已有1個多月沒看到小孩。這幾天清明連假，他回老家祭祖，也沒跟妻小同行，但透露今（5日）會去接小孩，這是出院後第一次見面。

▲郭宗坤診療單。（圖／翻攝自臉書／郭宗坤）

▲郭宗坤先前曾PO出診療單。（圖／翻攝自臉書／郭宗坤）

郭宗坤先前曾公開診療單，透露醫生診斷結果，除了有左心室血栓、下肢動脈急性栓塞、心衰竭等3種病症，還被醫生標註心臟功能極差，一度病危。不過，他挺過了危險期，3月下旬順利出院，雖然還有些虛弱，但堅定表示：「我會趕快好起來帶孩子出去走走，望一切平安喜樂，謝謝大家的關心跟照顧。」

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