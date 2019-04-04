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HYDE最終場嗨翻台北1400人！用台語讚粉絲「金敖！金敖！」

記者吳孟庭／綜合報導

日本搖滾樂團「彩虹樂團」（L'Arc~en~Ciel）主唱HYDE今（4）晚在台北開唱，全場躁動狂跳，搭配著他不時嘶吼「Make some noise! Taipei!」、「Taipei scream!」，和粉絲對吼後滿意大讚：「金敖」，展現幽默的一面，近1400人嗨爆擠爆台北信義劇場Legacy MAX。

▲▼HYDE世界巡迴演唱會台灣場。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼HYDE世界巡迴演唱會台灣場。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼HYDE世界巡迴演唱會台灣場。（圖／記者徐斌慎攝）

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HYDE亞洲巡演「HYDE WORLD TOUR 2019 ASIA」最終場台北，晚間8點準時開始，音樂鼓點一下，全場有節奏地跟著拍手，直到樂手與主唱HYDE出場，全場發出尖叫聲興奮不已，開頭戴著眼罩、畫著招牌小丑口紅妝容，接連演唱《FAKE DIVINE》、《AFTER LIGHT》、《INSIDE OF ME》等歌曲，歌迷也跟著舉起手來隨著節奏揮舞。

▲▼HYDE世界巡迴演唱會台灣場。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼HYDE世界巡迴演唱會台灣場。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼HYDE世界巡迴演唱會台灣場。（圖／記者徐斌慎攝）

HYDE不時嘶吼炒熱氣氛，還不忘嘴甜說「I miss you guys」、「Love You」，以及偶爾迸出台語「都蝦」非常接地氣。後半段進入最高潮，HYDE更與粉絲互相對吼，只要粉絲給予熱烈回應，他就點頭稱讚，「金敖！金敖！」（台語很棒的意思）

▲▼HYDE世界巡迴演唱會台灣場。（圖／記者徐斌慎攝）

▲HYDE世界巡迴演唱會台灣場。（圖／記者徐斌慎攝）

最後他演唱《ORDINARY WORLD》，全場歌迷拿起手機開著手電筒隨音樂搖擺，下台前還對歌迷呼喊「I Love You」，當晚吸引將近1400人到場朝聖，並答應歌迷下次還會再來！

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