黃荷娜躲醫院被揪出逮捕！爆散布不雅影片還要脅被害人

記者吳孟庭／綜合報導

南韓知名財閥「南陽乳業」的外孫女黃荷娜（音譯，황하나），2017年曾傳出和男團JYJ成員朴有天論及婚嫁而出名，現在她涉及吸毒、甚至供毒，今（4）日下午在躲藏的醫院裡面遭警方逮捕，同時她也傳出有散布不雅淫片，甚至以此要脅被害者。

▲黃荷娜因與朴有天一度論及婚嫁而知名。（圖／翻攝自黃荷娜IG）

黃荷娜在上月底傳出涉毒後，躲在京畿道城南市的一間醫院裡，與外部斷絕聯繫，且拒絕警方傳喚，因此警方4日以涉毒嫌疑找到醫院後將她逮捕，她穿著橘色帽T、裡面黑色鴨舌帽壓得低低的，還戴著口罩，讓人看不出面貌，手上疑似已經戴著手銬，用毛巾遮掩手腕部位，由兩位女警戒護下進入警局。

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▲黃荷娜今日遭逮捕。（圖／CFP）

她不只2011年起在美國與韓國都有吸毒紀錄，黃荷娜還涉嫌供毒。法院判決紀錄指出2015年9月中旬在一個高級別墅內，黃提供給Burning Sun夜店（勝利投資的夜店）趙姓職員一個塑膠袋，裝有0.5克的甲基安非他命，趙隨後便將30萬韓幣（約8000台幣）匯入到黃指定的戶頭。黃並分3次將毒品稀釋在注射器中，施打在趙的手臂上。

▲黃荷娜疑似散步不法影片甚至要脅被害人。（圖／翻攝自IG）

黃荷娜除了有涉毒，也有網友爆料她疑似不法散布私密影片，該名爆料者提供黃與其友人的聊天截圖給媒體《CBS No Cut News》，表示她突然傳影片在聊天室，內容是一個看起來很醉、全身赤裸的女子在跳舞。爆料者表示，黃到處散布影片，甚至以此要脅被害人，「不知道她都從哪得來的（影片），不只1、2人受害，光我知道就有4人。」

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