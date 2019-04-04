被韓媒批抄襲！　陸綜《我和我的經紀人》公開回嗆：原創不接受碰瓷

記者李湘文／綜合報導

大陸綜藝節目《我和我的經紀人》自3月開始播出，呈現娛樂公司內部的經紀人工作日常，雖然有趣的題材吸引不少觀眾，但也一直被質疑抄襲韓綜《全知干預視角》，甚至被韓媒報導。對此，節目組在3日透過官方微博，公開回應：「虛心接受大家的一切建議，但不接受碰瓷。」否認抄襲一說。

▲陸綜《我和我的經紀人》被韓媒批抄襲《全知干預視角》。（圖／翻攝自網路）

MBC電視台《全知干預視角》在2017年11月試播，2018年3月開始正式播出，以經紀人的「舉報」為基礎，展現明星在私下生活中，如何跟經紀人相處的故事。而《我和我的經紀人》也以經紀人為主角，但更為寫實，主要記錄經紀人的工作、危機處理、公司運作模式，在2019年3月17日才首播，是最近話題正熱的綜藝節目。

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▲《我和我的經紀人》記錄經紀人幕後運作內容。（圖／翻攝自微博／我和我的經紀人）

然而，《我和我的經紀人》播出後，一直受到網友質疑抄襲《全知干預視角》，甚至韓媒《朝鮮日報》也在2日報導「中國抄襲MBC《全知干預視角》，播放盜版節目」。據該媒體報導，MBC表示並沒有授權給《我和我的經紀人》，而是另有正式簽約的節目，暫名《我們兩個的關係（우리 둘의 관계）》，目前還在製作中。

▲《我和我的經紀人》否認抄襲，強調自己是原創。（圖／翻攝自微博／我和我的經紀人）

對此，《我和我的經紀人》在3日更新官方微博，發文澄清：「原創節目虛心接受大家的一切建議，但不接受碰瓷喔，畢竟都是職場人兒。」強調節目內容都是自創，否認抄襲。事實上，該節目在首播前，就已面對剽竊爭議，當時也特別澄清：「兩個節目從立意到形式、模式上都有很大差别，完全不存在抄襲一說。」