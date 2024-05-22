柳俊烈私生活爭議害《The 8 Show》失焦　導演力挺「他又沒犯罪」

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員柳俊烈主演的影集《The 8 Show》在日前上線，不過因為他數月前與前女友韓韶禧的一連串戀情風波，導致討論有些失焦。影集導演韓在林近日接受韓媒採訪，談及了對柳俊烈私生活爭議的真實想法。

▲韓在林導演接受媒體訪問，提起柳俊烈戀情風波。（圖／Netflix提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

韓在林導演22日接受韓媒訪問，被問起《The 8 Show》因柳俊烈的戀情風波而失焦，他直言：「老實說，我只關心這部作品，對演員的私生活不感興趣。」並且強調「如果這個人犯了罪，我當然會在意，但我認為既然是私事，就無需過多關注。」巧合的是，韓在林的另一部正在籌備中的作品《魅惑》，本預計由柳俊烈、韓韶禧合作主演，但隨著戀情爭議，兩人的出演自然也告吹。

韓在林回顧與柳俊烈的合作：「我們之間的默契非常好。《金權性內幕》時初次見面，當時並沒有深交，柳俊烈非常文靜，現在也是，但那時更寡言，我邀請他出演這部作品時，他甚至沒看劇本就答應了，我對此非常感激。」

▲韓韶禧和柳俊烈的戀情風波鬧得沸沸揚揚。（圖／翻攝自韓韶禧、柳俊烈Instagram）

韓在林認為柳俊烈與《The 8 Show》角色非常契合，直言「不但要負責幽默，還要推動劇情，非常困難。每次即使拍了覺得OK好了，他還是會質疑是否真的有拍好，整個拍攝過程就像和朋友相處一樣有趣，像可愛的弟弟一樣很常撒嬌，他非常努力想拍好每個場景，也努力想呈現出我要的效果」。

此外，韓在林對於柳俊烈和韓韶禧在《魅惑》的合作未能成功表示：「當時也沒有確定（卡司），我對輿論有所顧慮，所以不怎麼感到難過。」聊起柳俊烈的私生活問題而影響到《The 8 Show》的關注度，他則說「但是他非常認真地完成了作品，也答應要做所有的宣傳，我對演員本身沒有什麼特別的意見」。

最後，關於下一部作品《魅惑》，韓在林透露最一開始是想將《魅惑》做成電影，但開始寫劇本之後，如果用電影篇幅，會有很多東西被省略，後來想想覺得更適合拍成影集，他也表示「《魅惑》是一部愛情劇，兩個角色的情感很重要，我決定將它製作成影集，目前已經寫了大約4集的劇本」。

►柳俊烈沉默56天回應疑「狙擊韓韶禧」掀論戰！無奈：各種發文非我所願



►柳俊烈新作發表會變澄清大會！首回應「渣男、洗綠」爭議：苦惱很久



►裴晟祐酒駕3年半正式回歸！ 公開鞠躬謝罪「非常害怕也很抱歉」