楊謹華《浪姐5》被說「跳這什麼悟空舞」　曝出演契機：隨時歡迎指教

記者張筱涵／綜合報導

楊謹華近日在大陸忙於《乘風2024》（又稱《浪姐5》），本身就熱愛唱歌表演的她享受其中，私下更是投入於練習，每次登台都引起熱烈討論。當看見網友說「好好演戲不好嗎」，高EQ回應會選擇出演的契機，也接受眾人的指教。

▲楊謹華近來忙於《乘風2024》。（圖／翻攝自微博／乘風2024）



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網友看了楊謹華在《乘風2024》帶來〈神奇〉的表演直拍後，在Threads發文「謹華妳去跳這什麼孫悟空舞啦？好好演戲不好嗎」。楊謹華本人今（22日）看到後，笑說「有像耶」同時感謝網友的關注，且自己已經竭盡全力了。

本身就喜歡唱歌跳舞，楊謹華這次會參加也是抱持著學習和跳脫舒適圈的態度，所以對於外界所有指教都是開放也願意接納的，最後她也希望網友能夠持續關注第三、四次的表演，也可以再給予意見。

▲楊謹華回應網友指教。（圖／翻攝自Threads）



▲網友回應。（圖／翻攝自Threads）



該名網友看見楊謹華的回應後，也說知道已經很努力了，且會持續支持。其他網友也都陸續鼓勵「謹華姐勇於嘗試我覺得很棒，開心跳舞喜歡跳舞最重要」、「媽咪你很棒啦！不要壓力太大啦！好好享受就好」、「媽咪妳很棒了真的！今天看了Bang Bang練習室妳真的跳的很好」。