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汪峰新歡神似章子怡！森林北遭疑整形　親曝調整部位：只在2019年做過

記者李湘文／綜合報導

大陸歌手汪峰在520認愛網紅森林北（李巧），引起網友熱烈關注女方身分，同時也出現不少閒言閒語。為此，森林北21日親自拍攝影片，回應網路上對她的種種質疑，其中也提及關於整形的傳言，澄清自己就只有2019年做過牙齒矯正，其它部位都是純天然。

▲不少網友認為章子怡（左）、森林北（右）容貌和氣質都很相似。（圖／翻攝自微博／章子怡工作室、森林北-）

▲不少網友認為章子怡（左）、森林北（右）容貌和氣質都很相似。（圖／翻攝自微博／章子怡工作室、森林北-）

自從森林北被拍到和汪峰一起出席聚會後，便有許多網友議論她的外型，很多人認為她跟章子怡氣質、容貌都有些神似。在澄清影片中，森林北自曝從事文旅行業，今年34歲，先前被網友挖出的那些舊照裡，最早的已跟現在間隔至少12年，「這10幾年的容貌變化裡，除了褪去了青澀稚嫩的嬰兒肥，還蘊藏著妳走過的路、見過的人、經歷的一切。」

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▲森林北澄清整形傳聞。（圖／翻攝自微博／森林北-）

▲森林北澄清整形傳聞。（圖／翻攝自微博／森林北-）

關於離婚、當小三的傳聞，森林北也一一回應：「我和大多數女孩一樣，這10年裡經歷了結婚、生子，對生活的妥協和抗爭，最終和平離異。」但她澄清，認識汪峰是在去年10月，當時為了討論一個合作項目初相識，一開始她也抱著在網路上得到的印象來看待對方，但相處後才發現這個人溫暖真實的一面，兩人從今年年初開始交往。

森林北無奈表示，因為網路上各種不實謠言太多，她的生活和事業都受到影響，已經被迫取消了好幾個工作。雖然感謝外界的關心，但她也呼籲大家不要非黑即白地評判他人、不要把網路當作法外之地，未來她也會更謹慎地擔起身為公眾人物的責任，繼續做公益、當一個「線上線下都值得大家喜歡、欣賞的博主」。

►點此觀看森林北澄清影片

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關鍵字

森林北, 李巧, 汪峰, 章子怡

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