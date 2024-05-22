吳尊裸上半身打網球！露出「古銅色肌膚」　網驚呆：黑到認不出來

記者高語璠／綜合報導

藝人吳尊從團體「飛輪海」出道，近年來將重心投入到家庭及個人工作。不時透過社群分享生活點滴的他，近日發出一段打網球的影片，只見他赤裸著上半身賣力揮動球拍，格外引人注目的是，曬成古銅色的肌膚。畫面曝光後，在網路上掀起討論，還有網友說：「黑到認不出來。」

▲吳尊曬成古銅色，畫面曝光在網路上掀起討論。（圖／翻攝自微博／吳尊）

吳尊與老婆林麗瑩的好感情令不少人稱羨，沒想到他在520這天沒有發出放閃文，而是PO出自己打網球的影片，寫下「520就不對家人示愛了，我只想說『網球＋陽光，我愛你』。」影片開頭除了帶著愛犬Happy之外，還準備了發球機、網球拍全副武裝的來到網球場，當天的他裸著上半身，搭配短褲、墨鏡，便開始在豔陽底下運動。

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▲吳尊在520這天發出打網球的影片。（圖／翻攝自微博／吳尊）

畫面中，吳尊結實的腹肌能清楚看到，不過引起討論的是那古銅色的肌膚，網友表示，「哥你現在好黑了」，吳尊則回應「夏天的男人膚色」，其他人認為，「這個膚色簡直太酷了」、「下次見面叫你黑哥吧哈哈哈，能記住我嗎」、「這個膚色也太誇張了吧」、「尊哥，你看起來是巧克力味的」。

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