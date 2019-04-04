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鄭俊英覬覦Roy Kim姊一秒被拒絕！《花美男》自招：是哥汙染我

記者吳孟庭／綜合報導

南韓歌手鄭俊英偷拍並散布不雅照片與影片，並扯出好友「情歌王子」Roy Kim也不法散布，他們2016年拍攝綜藝節目《花美男Bromance》的片段也重新被翻出。鄭俊英要求Roy Kim介紹親姊姊給他，對方秒回「100次重新出生都不行（介紹給你）」，還指鄭「汙染」了他。

▲鄭俊英覬覦Roy Kim姊一秒被拒絕！《花美男》自招：是哥汙染我。（圖／翻攝自YouTube／MBig Tv）

▲▼鄭俊英叫Roy Kim介紹姊姊給他，還要跟對方結婚。（圖／翻攝自YouTube／MBig Tv）

▲鄭俊英覬覦Roy Kim姊一秒被拒絕！《花美男》自招：是哥汙染我。（圖／翻攝自YouTube／MBig Tv）

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鄭俊英與Roy Kim在《花美男Bromance》出演的第三集，在車上移動中時聊著現在最想念誰？Roy Kim回答媽媽，鄭問，「那你姊呢？介紹你姊給我」，Roy Kim秒拒絕，『就算重新出生100次都不行。』鄭繼續開玩笑說，「叫她嫁給我」，Roy Kim回答，『我連想像都討厭』。

▲鄭俊英覬覦Roy Kim姊一秒被拒絕！《花美男》自招：是哥汙染我。（圖／翻攝自YouTube／MBig Tv）

▲Roy Kim一秒被拒絕。（圖／翻攝自YouTube／MBig Tv）

後來他們坐下來後，Roy Kim問鄭俊英說跟他一起生活比較好？還是自己住比較好？鄭回答當然是一起好，比較不無聊，他們回憶之前曾經混在一起的日子，鄭俊英說，「記得你那時候不怎麼玩吧？」Roy Kim回，『現在也不喜歡玩啊，而且那時候沒辦法喝酒。那是在哥汙染我之前。』結果鄭俊英回應，「讓你汙染的是你自己好嗎」。

▲鄭俊英覬覦Roy Kim姊一秒被拒絕！《花美男》自招：是哥汙染我。（圖／翻攝自YouTube／MBig Tv）

▲▼Roy Kim常和鄭俊英廝混一起，自招：是哥汙染我。（圖／翻攝自YouTube／MBig Tv）

▲鄭俊英覬覦Roy Kim姊一秒被拒絕！《花美男》自招：是哥汙染我。（圖／翻攝自YouTube／MBig Tv）

在節目中，原本不喝酒、不打電玩的Roy Kim，似乎也是因為受到鄭俊英影響開始玩樂，甚至酒量都還要超越鄭俊英了。現在他又被捲入鄭俊英不雅照片的聊天群組，並且涉嫌非法散布，網友重新翻回節目舊片段，大呼「根本就是鄭帶壞Roy Kim」、「近朱者赤，近墨者黑」。

▼鄭俊英要Roy Kim介紹姊姊片段。（影片來源：YouTube MBig Tv）

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關鍵字

鄭俊英, Roy Kim, 花美男Bromance, 日韓風

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