柯佳嬿婚後桃花旺　被他們猛追求嗆：想過我感受嗎？

記者李欣容／綜合報導

吳岳擎、張書豪在新戲《如果愛，重來》中互搶柯佳嬿，被問到會選誰，柯佳嬿打趣說，「我喜歡孔劉這型的，你們有想過我的感受嗎？」尤其吳岳擎還有豬哥亮造型，讓柯佳嬿直說看不下去。

▲柯佳嬿夾在兩男之間，苦喊「想過我感受嗎」。（圖／歐銻銻娛樂提供）

吳岳擎和張書豪劇中是從小一起長大的兄弟，要和好友搶女人，吳岳擎喊：「現實生活中，要我搶兄弟的不管是老婆或是女友都是不可能的！那實在是一件太不講義氣的事情了，天理不容啊！」

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▲吳岳擎（左）劇中喜歡柯佳嬿。（圖／歐銻銻娛樂提供）

面對兩個不同類型的男生都搶著跟自己交往，柯佳嬿表示：「我會選聊得來的，喜歡是一種感覺，無關類型，硬要講的話，我喜歡孔劉這種類型，但看著他們搶我，我想問兩個男生『你們有想過我的感受嗎？沒有，因為你只想到你自己』。」

▲吳岳擎（左）頂著豬哥亮頭。（圖／歐銻銻娛樂提供）

除此之外，吳岳擎在劇中還有一場戲必須頂著豬哥亮造型，看見假髮的第一眼時，他直接笑噴，「我們更覺得那像古代戰士的髮型，每次一戴上假髮上戲時，大家都會問說『你的馬呢』？」且拍攝時正逢暑假，每次戴上頭套都讓他熱到崩潰。

▲▼柯佳嬿看吳岳擎豬哥亮頭難言想笑 。（圖／歐銻銻娛樂提供）

第一次和張書豪合作，吳岳擎相當興奮，撇開拍戲專業度不說，他爆料張書豪私下就像個孩子，很愛打電動，「但一上戲就馬上變成角色，真的非常厲害。」《如果愛，重來》將於4月24日晚間10點愛奇藝台灣站全網獨播。