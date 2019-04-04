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獨家／愛犬「污泥」離世後7天　邵庭做預知夢：牠會再回來

記者李欣容／台北報導

邵庭成立網路品牌「POPOLA」將近一年時間，從主持人變成上班族，為的就是有更多時間陪伴家裡的毛孩子，上個月19日她養了12年的柯基「污泥」離世，她今（4日）出席寵物展時談到愛犬，很堅強的沒有掉下眼淚，「牠頭七的時候我有夢到牠哦！」透露污泥有跟她約好，以後還會再回到她身邊。

▲▼ 邵庭愛犬污泥3月19日離世 。（圖／翻攝自Facebook／邵庭）

▲邵庭和愛犬污泥。（圖／翻攝自Facebook／邵庭）

邵庭愛犬「污泥（帥帥）」離開2個星期，她每天忙工作、直播，幾乎感覺不到悲傷，粉絲還一度擔心她是在逞強，但她說，其實有好好道別，會發現一切都很圓滿。

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甚至在污泥頭七時有夢到牠，「我好像是參加一個綜藝節目，不是有寶寶爬行大賽嗎，我們參加狗狗跑步大賽，牠是健康沒有病痛的，比賽一開始牠就跑到樹林裡不見了。」

▲▼ 邵庭出席寵物展 。（圖／記者李欣容攝）

▲邵庭出席寵物展。（圖／記者李欣容攝）

邵庭透露，以前也曾夢過污泥不見，都是哭得很難過，「可是那天我在夢裡是，知道牠會回來的感覺，就在想說會不會哪天牠準備好要回來的時候，我就會再夢到那個夢的續集。」

至於污泥會以什麼樣的形式回家，邵庭認真強調，「我有說你千萬不要以人類小孩形式回來，我沒有想要生小孩啊！我怕牠準備半天，但是不知道人類是可以避孕的。」溝通師私下告訴她，如果寵物生前有跟主人約定好，再回來的機率很大。

▲▼ 邵庭愛犬污泥3月19日離世 。（圖／翻攝自Facebook／邵庭）

▲邵庭希望未來公司能發展救援毛小孩行動。（圖／翻攝自Facebook／邵庭）

邵庭去年7月發現污泥有脾臟腫瘤後樂觀面對，積極陪伴治療，幾乎每週跑醫院，觀察狀況，為了血檢報告心情有起伏，直到污泥離開整整8個月時間。

回想起這段過程，她說，「我自己很意外，一直覺得我這段時間應該每天流淚，但我真的除了要火化前，最後跟牠告別的時候有哭，到後來撿骨，帶骨灰回家，看到照片，直播聊到都是一種坦然，覺得其實很圓滿，一起在那8個月做這些事情真的很值得、很值得。」

▲▼ 邵庭和污泥。（圖／取自邵庭臉書）

▲邵庭陪伴污泥走過8個月治療期。（圖／取自邵庭臉書）

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邵庭, 污泥, POPOLA

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