梅根、哈利王子開IG了！　秀隱藏版閃照…1天狂吸200萬粉絲

記者傅家妤／綜合報導

女星梅根馬克爾（Meghan Markle）自嫁入英國皇室後，一舉一動都是外界焦點，即將在4月底迎來皇室寶寶的她，目前正專心待產，鮮少公開亮相，不過她日前與哈利王子卻一起開了一個IG帳號與粉絲互動，不到24小時內就吸引超過200萬人追蹤，人氣非常高。

▲哈利王子夫婦開了IG帳號。（圖／翻攝自IG／sussexroyal）

雖然英國皇室並沒有明文規定，皇室成員不能使用社群網站，但兩位王妃一直以來都沒有使用個人IG的習慣，梅根在嫁給哈利王子前，也特別把過去自己個人的IG、推特全刪了，她3月8日出席某研討會時，也曾表示看見許多網友在推特上惡言相向，互相攻擊，很容易讓人變得消極，自己的情緒也會受到一些留言影響，因此她早已決定不再用推特。

請繼續往下閱讀...

▲兩人的第一則發文曬出了不少先前出訪的畫面。（圖／翻攝自IG／sussexroyal）



沒想到，時隔1個月，梅根與哈利王子卻一起開了一個IG帳號「sussexroyal」，在短短一天內就吸引了260萬粉絲追蹤、關注，兩人的第一則發文就曬出了不少過去在世界各地出訪、參加活動的畫面，其中包括了梅根王妃第一次獨自參加慈善活動，與2名女性相擁的畫面，另外還有哈利王子探訪非洲、從軍等，最後一張還是兩人面向群眾揮手的背影照，似乎是由身邊人拍下的出訪隱藏畫面，雖然只有背影，但依舊可以看出非常甜蜜。





▲IG第一則PO文就曬出了多張照片。（圖／翻攝自IG／sussexroyal）

隨後，哈利王子與梅根王妃在發文中寫道：「歡迎來到我們的第一個正式帳號，我們期待可以在這裡分享一些給我們動力、支持著我們的作品，或是一些重要的公告。」不少網友看了以後都非常開心，大家也非常期待會在該IG帳號中，看到兩人日後的寶寶。

▼哈利王子夫婦開了IG首PO。（圖／翻攝自IG／sussexroyal）