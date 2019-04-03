MAMAMOO奪冠華莎忍不住哭了！理由公開...原來是因為朴春

記者吳孟庭／綜合報導

南韓女團MAMAMOO正以新歌《GOGOBEBE》橫掃韓國各大音樂節目，不過上周獲得《M! Countdown》的冠軍時，平常超堅強的華莎竟被拍到眼眶泛淚，粉絲事後一問之下才知道，她的淚水原來是因為見到了「偶像」，而那位偶像正是同時間競爭第一名的前2NE1成員朴春！

▲華莎率先跟朴春鞠躬，接著MAMAMOO成員也都90度鞠躬大前輩。（圖／翻攝自YouTube M2）

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最近一場粉絲簽名會，有人問起了華莎當天哭的理由，「啊～那個時候喔，因為和朴春前輩握手後，我從中學開始就經常看2NE1前輩的影像，也常常跳她們的舞，和輝人一起不是嗎？但是現在和朴春前輩握手後，不知怎麼地就很想哭。」

▲華莎眼眶紅的理由，原來是見到偶像朴春。（圖／翻攝自Mnet）

從3月28日《M! Countdown》的影片中也發現，MAMAMOO《GOGOBEBE》與朴春《Spring》同時競爭第一名的寶座，最後由MAMAMOO獲勝，在安可舞台時，華莎先是對朴春90度彎腰鞠躬，接著其他成員也非常恭敬地對大前輩彎腰打招呼，過不久就拍到華莎眼眶泛淚，抿住嘴唇一副不想讓眼淚掉下來的模樣。

▲粉絲親自問華莎舞台上哭泣的理由，才知道是因為朴春。（圖／翻攝自Twitter ohmybyul）

熟知華莎的粉絲都知道，其實她是2NE1的鐵粉，2015年在訪問中曾經推薦2NE1的第一張迷你專輯，「這張專輯讓我非常衝擊，對非常喜歡嘻哈、R&B、舞曲種類的我來說，是影響很深的專輯。」甚至現在網路上都還能找到華莎與輝人在求學時期表演2NE1多首歌曲的影像。

▼華莎與朴春握手後被拍到眼眶泛淚。（影片來源：YouTube Mnet K-POP）