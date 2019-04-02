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18歲范丞丞首度拍陸劇！　開鏡拜神…「大俠髮型」首曝光

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星范丞丞日前宣布要開電視劇了，隨即於2日出席新戲開鏡儀式！他第一部作品是古裝武俠劇《靈域》，女主角是韓團「宇宙少女」的大陸成員程瀟，劇中扮相也在開鏡儀式上日曝光！

▲▼范丞丞出道將滿1周年，從綜藝咖又要跨界戲劇圈。（圖／翻攝自微博／范丞丞）

▲范丞丞出道將滿1周年，從綜藝咖又要跨界戲劇圈。（圖／翻攝自微博／范丞丞） 

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范丞丞出席開鏡拜神儀式，並頂著古裝「大俠髮型」曝光，長髮梳起髮髻，兩側有辮子編髮，露出清秀五官。他的新戲翻拍人氣同名小說，扮演身世成謎的少年「秦烈」，在尋找身世真相的過程中，結識良師摯友，該作於2015年推出網路動畫，連續3年共製作5季，擁有大批原作粉絲。

▲▼范丞丞首度拍陸劇，出席開鏡拜神儀式，大俠髮型首度曝光。（圖／翻攝自微博／愛奇藝娛樂）

▲范丞丞首度拍陸劇，搭檔女主角程瀟。（圖／翻攝自微博／愛奇藝娛樂）

▲▼范丞丞首度拍陸劇，出席開鏡拜神儀式，大俠髮型首度曝光。（圖／翻攝自微博／愛奇藝娛樂）

▲范丞丞出席開鏡拜神儀式，大俠髮型首度曝光。（圖／翻攝自微博／愛奇藝娛樂）

現年18歲的范丞丞是范冰冰的親弟，2018年從《偶像練習生》出道，現在是雙男團「NINE PERCENT」、「樂華七子」的成員。他憑著高挑身材、帥氣外型擄獲大批女性粉絲支持，儘管姊姊因為涉及逃漏稅風波轉趨低調，人氣依舊不受影響，更多次公開力挺姊姊，家族感情相當堅固，現在更接棒姊姊轉戰戲劇圈，演技也將會成為外界關注焦點。

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