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半夜1點還有人敲門！　陸劇老宅爆紅「千人拍照打卡」…屋主老太太住院了

▲《都挺好》老宅爆紅。（圖／翻攝自《都挺好》微博、《梨視頻》）

▲電視劇《都挺好》爆紅，引爆觀眾到拍攝地朝聖熱潮。（圖／翻攝自微博／都挺好）

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《都挺好》描述一個瀕臨崩壞的家庭，從絕裂到和解的故事，由姚晨、楊祐寧、倪大紅等人主演，寫實劇情打動觀眾，播出期間收視率、口碑雙贏。該劇播畢後熱度不減，加上實景拍攝主角「蘇家」日常，吸引大批民眾前去朝聖，沒想到意外造成屋主困擾，連到半夜1點都有人敲門！

▲▼《都挺好》老宅爆紅，每天上千人拍照打卡，屋主老太太住院了。（圖／翻攝自微博／都挺好）

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▲《都挺好》劇中蘇家老宅充滿懷舊風情。（圖／翻攝自微博／都挺好）

據陸媒《梨視頻》報導，《都挺好》在蘇州同德里拍攝，老屋建築呈現「蘇家老宅」，電視劇播畢後，每天吸引數百到上千人前去當地朝聖，吵雜聲導致屋主摘下門牌。有鄰居透露「半夜1點多鐘敲那個門」、「給老太太嚇得都不敢開門，一開門人就湧進去了，老太太又住院了。」

▲▼《都挺好》老宅爆紅，每天上千人拍照打卡，屋主老太太住院了。（圖／翻攝自《梨視頻》）

▲蘇家老宅爆紅，每天上千人拍照打卡。（圖／翻攝自《梨視頻》）

《都挺好》中老宅的實際屋主，是一位白髮老太太，雖然見到許多人來訪很高興，但也坦言身體不好。鄰居也忍不住抱怨「（屋主）一家就兩口子身體不好的」、「人家睡覺睡不好啊。」對此劇組於2日發文：「請大家理性追劇。」

▲▼《都挺好》老宅爆紅，每天上千人拍照打卡，屋主老太太住院了。（圖／翻攝自《梨視頻》）

▲蘇家老宅的實際屋主是老太太，傳出身體不好住院。（圖／翻攝自《梨視頻》）

▲▼《都挺好》劇組發文：「請大家理性追劇。」（圖／翻攝自微博／都挺好）

▲《都挺好》劇組發文：「請大家理性追劇。」（圖／翻攝自微博／都挺好）

民眾朝聖影劇景點時有所聞，日本動畫片《你的名字》票房大熱，讓片中的須賀神社成為熱門景點。當時日本民眾湧入住宅區中的神社，片商為此緊急公告請民眾切勿擾民，成為新聞話題。

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